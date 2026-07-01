Bloqueos: cívicos denuncian a Evo, Argollo y Salazar por terrorismo y alzamiento armado

Representantes del Comité Cívico Pro Santa Cruz presentaron este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental contra Evo Morales, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo y el dirigente de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes responsabilizan por los 53 días de bloqueos.

"Lo que ocurrió en el país desde el primero de mayo, hasta junio tienen que tener responsables. Las muertes de las personas que no pudieron ser atendidas tienen que tener responsables", señaló Cochamanidis.

La denuncia fue presentada por el presidente del Comité, Stello Cochamandis junto a sus vicepresidentes. Los principales delitos atribuidos son: alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo, además de otros ilícitos que fueron identificados por el equipo jurídico de la institución.

"Son nueve delitos que hemos identificado con nuestros abogados. Los más importantes: alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo, estos tres son los primeros que hemos denunciado" expresó la autoridad cívica.

Cochamandis sostuvo que las movilizaciones, iniciadas el 1 de mayo con la exigencia de la renuncia del presidente Rodrogo Paz, dejaron consecuencias humanas y económicas que - según señaló - deberían ser investigadas.

Los cívicos esperan que el Ministerio Público admita la denuncia y lleve adelante las investigaciones, con el objetivo de establecer responsabilidades por los hechos ocurridos durante un prolongado conflicto. Además de sentar precedentes para evitar nuevas afectaciones.