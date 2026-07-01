Diputada propone abolir “privilegios” de la COB

La diputada Lucero Justiniano (Libre) presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es abrogar los decretos supremos que establecen la declaratoria en comisión para los dirigentes de las centrales obreras.

Su iniciativa apunta a abolir los decretos que permiten otorgar un permiso especial a los trabajadores elegidos como dirigentes sindicales.

La norma específica en vigencia establece que “Los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana, Centrales Obreras Departamentales, Centrales Obreras Regionales, Confederaciones Nacionales, Federaciones Nacionales y Departamentales de Trabajadores serán declarados en comisión, caso por caso, mediante resolución ministerial expresa, con goce del ciento por ciento de sus haberes y demás beneficios sociales, mientras desempeñen sus funciones sindicales”.

La parlamentaria explicó que busca terminar con esos “privilegios”, porque mientras bolivianos trabajan hasta 15 horas por día, los dirigentes reciben el 100% de su salario cuando se dedican a bloquear perjudicando al resto.

“En este momento, ¿qué está haciendo el señor Mario Argollo? ¿Estará trabajando como miles de bolivianos? ¿O estará planificando su próximo bloqueo para paralizar el país mientras sigue gozando sus privilegios del 100% de su sueldo? Eso es exactamente lo que nosotros queremos cambiar”, manifestó la diputada.

Asimismo, declaró que este proyecto de ley es solo el primero de una serie sobre el tema, porque revisará “uno por uno todos los beneficios especiales que durante muchísimos años recibieron determinados dirigentes sindicales”.

“No puede haber una Bolivia para los que trabajan y otra Bolivia para los que gozan privilegios y gozan beneficios”, enfatizó.

En mayo pasado, el entonces ministro de Trabajo, Édgar Morales, informó que la planilla de dirigentes declarados en comisión sumaba más de 47 millones de bolivianos al año.