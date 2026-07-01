Mercosur ratifica apoyo a Rodrigo Paz y rechaza “acciones antidemocráticas”

Los estados parte y asociados del Mercosur ratificaron ayer su respaldo al Gobierno legítimo y constitucional de Bolivia y rechazaron toda acción violenta que ponga en riesgo la estabilidad democrática, tras el reciente conflicto que derivó en una crisis humanitaria en el país.

La posición fue expresada en una declaración suscrita durante la LXVIII Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada el lunes y martes en Asunción, Paraguay.

En el documento, los países reafirmaron la plena vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur y ratificaron su compromiso con la defensa y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Manifestaron su “profunda preocupación por la situación humanitaria en Bolivia” y rechazaron “toda acción que implique violencia, interrupciones de servicios esenciales, amenaza a infraestructuras críticas o cualquier otra conducta que comprometa la estabilidad democrática, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica”.

Ratificaron “la necesidad del pleno respeto al Gobierno legítimo y constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia”.

La declaración fue emitida después de que Bolivia atravesó un conflicto de 53 días de bloqueos, que generó una crisis de abastecimiento, impulsado por sectores que exigían la renuncia de Paz.

Opción por el diálogo

Los países del Mercosur reiteraron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano y exhortaron a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto mutuo, el pleno reconocimiento de las instituciones democráticas y la preservación de la paz social.

Resultados

En tanto, el presidente Paz afirmó que el respaldo regional a la democracia boliviana, el fortalecimiento de la integración con el Mercado Común del Sur (Mercosur), la consolidación de la alianza Urupabol y la apertura de nuevos mercados para las exportaciones nacionales constituyen los principales resultados de la participación de Bolivia en la Cumbre de Jefes de Estado del bloque.

“Quiero agradecer a cada una de las naciones del Mercosur, más los invitados o asociados. Habrán visto la solidaridad y respaldo a la democracia boliviana, punto fundamental. Todo dentro de la democracia, nada fuera de ella”, manifestó el Presidente Paz, a los medios estatales al concluir el encuentro.

El mandatario resaltó la consolidación de la alianza Urupabol, integrada por Uruguay, Paraguay y Bolivia, e informó que el próximo encuentro de ese mecanismo se realizará en territorio boliviano.

“Lo de Urupabol creo que es muy importante. Esa alianza Uruguay-Paraguay-Bolivia. Somos presidencia pro témpore y el siguiente encuentro va a ser en Bolivia”, dijo.