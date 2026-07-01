El Órgano Judicial dialoga con el Gobierno sobre sus demandas: "Nos encaminamos a resolverlo"

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Publicado el 01/07/2026 a las 13h53
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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció este miércoles que se ha llevado a cabo una reunión con los ministros y viceministros, respecto al pedido de presupuesto para el Órgano Judicial.

"Queremos anunciar que hemos trabajado toda la mañana en una reunión con ministros y viceministros, con la decana del TSJ, en relación a las necesidades por las cuales estamos atravesando el Órgano Judicial en el tema presupuestario", sostuvo Saucedo.

Subrayó que hay una predisposición, tanto del Ejecutivo para atender sus demandas como del Órgano Judicial. "Hay la predisposición de nosotros para solucionar esto, como siempre lo dijimos con base a una ruta crítica, que primero había que agotar la vía del diálogo", indicó.

Además, mencionó que dicho diálogo alcanzará las soluciones con respeto entre los órganos del Estado y con coordinación interinstitucional.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que una de las políticas del Gobierno es el diálogo. "Estamos encaminados a resolver esto, derivarán las peticiones a los ministerios que correspondan".

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