Saucedo: “las reformas se hacen con recursos, no con buenas intenciones”

País
Redacción Central
Publicado el 01/07/2026 a las 8h31
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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, respondió al vocero presidencial José Luis Gálvez, que “a los magistrados nos sobra lo que a su Gobierno le falta”.

Saucedo aseveró también que la reforma judicial se podrá hacer “con recursos, no con buenas internaciones”.

“Si vamos a hablar de reforma, en la justicia, la reforma se hace con plata, con recursos, no se puede hacer reformas con buenas intenciones. Las ideas están, las buenas intenciones están, pero ¿con qué las plasmamos, si no tenemos los recursos necesarios?”, cuestionó, según reporte de Unitel.

Tras una reunión de emergencia las máximas autoridades judiciales amenazaron el lunes con un paro judicial indefinido si el Gobierno no atendía sus demandas de incremento presupuestario (a 5%) y si el Legislativo no daba curso a los proyectos de ley enviados para mejorar la administración de justicia y destituir a jueces corruptos. La amenaza de Saucedo no fue bien recibida por el gobierno de Rodrigo Paz, tomando en cuenta que el país acaba de salir de un bloqueo de caminos de 53 días que dejó severos daños económicos. Gálvez se encargó de responder la noche del lunes a la advertencia de las autoridades judiciales.

“Estilo corporativo sindical”, así calificó la amenaza judicial y añadió que cualquier discusión, como la que exigen las autoridades judiciales, debería tener como eje la reforma del sistema de justicia y no centrarse únicamente en un tema presupuestario.

Ayer el turno fue de Saucedo, quien no midió palabras en su respuesta y lanzó: “A los magistrados nos sobra lo que a su gobierno le falta”.

“Como lo hemos dicho, se acostumbraron a tener un Órgano Judicial debilitado. Es totalmente inaudito y, obviamente, va a ser reprochable, pero ¿quiénes son los culpables? Los políticos. Yo no le voy a responder a una persona (Gálvez) que, para empezar, no sé si está autorizada por el presidente. Nuestro pedido es legítimo; la desatención que ha tenido el Órgano Judicial es real”, insistió, visiblemente molesto, Saucedo.

Para el jurista Arturo Yáñez, el pedido es legítimo, pero el mecanismo para plantearlo no es el adecuado. Añadió, además, que, si se asignan esos recursos, la Justicia debe implementar mejoras en todo el sistema.

Señaló que la posición de la justicia tiene sentido porque el propio “Órgano carece de varias cosas y su misma forma de operar carece de eso”. “Ellos sí se están reivindicando. Es un ejercicio legítimo de independencia. Pero discrepo con esa forma de estilo sindicato como lo están pidiendo”, aseguró el jurista.

 

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