"Combatiremos juntos al narcotráfico y al crimen organizado”

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Erik Martini, emitió un mensaje por los 250 años de independencia estadounidense. A través de un video dirigido al país, destaca que se tendrá una coordinación permanente de forma indefinida.

"Combatiremos juntos el narcotráfico y el crimen organizado transacional que amenaza la estabilidad de nuestra región. Nuestra alianza se funda en el respeto mutuo y en una convicción compartida. No hay desarrollo sin seguridad", sostuvo.

En esta línea destaca que "Bolivia puede contar con EEUU hoy y siempre".

Martini remarcó que en la actualidad las democracias enfrentan desafíos en todo el mundo. Ante ello, replicó las palabras del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien reafirmó el respaldo "inquebrantable a la democracia en Bolivia y al Gobierno de Rodrigo Paz, que fue elegido legítimamente. La voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas no se negocia".

Añadió que EEUU profundizará su cooperación a Bolivia para fortalecer instituciones y proteger la seguridad de las comunidades.

"Bolivia es un ejemplo para la región, pueblos que ante la adversidad más profunda no se doblan, sino que se fortalecen y se reinventan"

Agrega que el país comparte estas características con Estados Unidos por lo que están unidos como "socios y como amigos".