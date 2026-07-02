Rechazan presunta ley que permitiría a Paz designar magistrados del TCP y TSJ

Un presunto proyecto de ley que plantea dar poder al presidente del Estado para designar de manera interina a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) generó rechazo y polémica política. Mientras el vicepresidente Edmand Lara y el expresidente Jorge Quiroga denunciaron que la iniciativa sería inconstitucional, el Gobierno negó que el Órgano Ejecutivo haya presentado esa iniciativa legislativa.

“He tomado conocimiento de un proyecto de ley que ya está en la Cámara de Senadores, con el cual se pretende designar a cinco magistrados faltantes del TCP y dos del TSJ, sin ser elegidos en una elección judicial complementaria”, afirmó el vicepresidente Edmand Lara.

Agregó que esta medida “vulnera la Constitución” y convocó para este jueves a una reunión en defensa de la independencia judicial.

Desde la oposición, Quiroga rechazó la eventual iniciativa y sostuvo que replicaría prácticas del pasado. Señaló que “todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella” y advirtió que no respaldará ningún mecanismo que permita designar magistrados “a dedo”, al considerar que ello vulnera la Carta Magna, según un reporte de Erbol.

Sin embargo, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, aseguró que el Ejecutivo no envió ningún proyecto de ley para que se designe de forma directa a los magistrados faltantes.

“El gobierno nacional no ha enviado ningún proyecto. Nosotros conocemos de seis proyectos (que) a la fecha (están) en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia Plural de Diputados y en la Comisión de Constitución del Senado”, afirmó, y aseguró que los proyectos tienen diferentes aristas que van desde “hacer una elección judicial, sin explicar cómo se hace para no tener magistrados en diferentes cómputos; (hasta) la habilitación de suplentes”.

El viceministro señaló que una vez que los proyectos sean oficializados, el Ejecutivo dará a conocer su posición.

“Por ahora, lo que conocemos son especulaciones, propuestas no oficiales, y cuando se oficialicen, el gobierno nacional tendrá una posición. Una vez que esos proyectos concluyan su tratamiento, porque son sujetos de modificación, ajuste técnico y debate, tendremos una posición clara”, aseguró.