Gobierno y productores rechazan bloqueos y crearán un fondo

El Gobierno a través de los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo, junto a la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y representantes de distintos sectores productivos del país, suscribieron ayer un acuerdo, que establece medidas para impulsar la reactivación de la producción tras las pérdidas ocasionadas por los bloqueos y los problemas de abastecimiento de combustible.

Durante el encuentro realizado en Cochabamba, productores de diferentes rubros coincidieron en la necesidad de implementar acciones que permitan recuperar la producción, las exportaciones y el abastecimiento del mercado interno.

En respuesta, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aseguró que el Gobierno mantendrá una línea permanente de diálogo para atender las necesidades del sector conforme avance el proceso de recuperación.

Entre las principales medidas acordadas figura la creación de un fondo de reactivación destinado a recuperar la capacidad productiva de los distintos rubros afectados. El ministro Espinoza informó que el Gobierno presentará hasta la próxima semana propuestas de financiamiento dirigidas a los sectores productivos.

Asimismo, los productores solicitaron la aprobación de una ley antibloqueos que armonice el derecho a la protesta con el derecho al trabajo, la producción y el abastecimiento, además de garantizar el suministro oportuno y suficiente de diésel para evitar nuevas paralizaciones.

También propusieron una norma que permita la conversión voluntaria de la pequeña propiedad a mediana propiedad con el objetivo de facilitar el acceso a garantías y créditos.

Respecto a las condiciones para fortalecer la actividad agropecuaria, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Justiniano, señaló que se coordinarán acciones con otras instituciones del Estado para atender temas relacionados con la seguridad jurídica y los avasallamientos. También, señaló que fortalecer a pequeños, medianos y grandes productores constituye una prioridad para garantizar el abastecimiento de alimentos en el país.

Representantes de los sectores bananero, cacaotero, avícola, porcinocultor, piñero, entre otros, señalaron que los bloqueos y la escasez de diésel redujeron la producción, afectaron las exportaciones y limitaron el acceso a mercados externos, por lo que coincidieron en la necesidad de ejecutar las medidas acordadas para recuperar la actividad productiva.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, informó que el departamento requiere alrededor de 250 millones de bolivianos en créditos para reactivar actividades como la producción de banano, piña, cacao, piscicultura, floricultura, avicultura y porcicultura.

Los representantes del sector manifiestan que el cumplimiento de los compromisos será determinante para recuperarse.

El Gobierno y los sectores productivos acordaron mantener el diálogo para dar seguimiento al compromisos asumidos .