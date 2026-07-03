Presidente del Senado: Presupuesto del Órgano Judicial “es un tema importante, pero no es el fundamental”

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó este jueves que autoridades de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial acordaron iniciar una agenda de trabajo coordinada para atender las demandas de los magistrados, pero no solo centradas en el presupuesto, según un reporte de Unitel.

Pero además explicó que el objetivo es avanzar en una reforma judicial integral, con el propósito de construir soluciones estructurales que fortalezcan la administración de justicia en el país.

En la cita del jueves Ávila se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro; la presidenta en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz; el viceministro de Transparencia, Yamil García; y el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Coronado.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, advirtió con un paro escalonado a nivel nacional si el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, no atienden sus demandas en los próximos 20 días, una de ellas el incremento del presupuesto.

En ese marco, el presidente del Senado explicó que el análisis no se limitará al ámbito presupuestario, sino que buscará abordar el conjunto de los desafíos que enfrenta la administración de justicia, uno de ellos es una reforma estructural.

“El Poder Judicial (Órgano Judicial) ha sido abandonado durante mucho tiempo; tiene un presupuesto muy exiguo y obviamente hay necesidades de replantear no solo el tema de los recursos”, remarcó, cita un boletín institucional.

Para Ávila, “es un tema importante, sin duda, pero no es el fundamental” puesto que “tenemos que trabajar como país el tema de la reforma judicial”.

Proceso

El legislador añadió que el proceso comenzará con un diagnóstico técnico acompañado de un amplio proceso de consulta que permita construir consensos sobre el modelo de justicia que requiere Bolivia.

“Debe ser un proceso no solo de discusión técnica, sino también un amplio proceso de consulta social para definir cómo quisiéramos que se transforme la justicia”, manifestó.

El presidente de la Cámara de Senadores precisó que las mesas de trabajo también analizarán los distintos proyectos legislativos actualmente presentados en la Asamblea Legislativa Plurinacional y las alternativas de carácter transitorio que permitan atender las necesidades más urgentes del sistema, siempre en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE).