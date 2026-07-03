El TSJ exige presupuesto propio y no depender de la “billetera” del Ejecutivo

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, demandó ayer que el Órgano Judicial tenga autonomía presupuestaria y no siga ligada a la “billetera del Ejecutivo”.

El pasado lunes, tras una reunión de emergencia, el Órgano Judicial dio un plazo de 20 días para que se le asigne un presupuesto mínimo del 5% del Tesoro General del Estado y la promulgación de sus proyectos de ley presentados para la modernización tecnológica de la justicia.

Incluso, advirtieron con entrar a un paro que podría llegar a ser hasta indefinido; sin embargo, tras las advertencias, finalmente, el Gobierno y el Órgano Político iniciaron el diálogo el miércoles.

Autonomía financiera

No obstante, Saucedo recalcó que una de las garantías de la independencia judicial es que ese Órgano tenga autonomía financiera; sin embargo, señaló que eso “no gusta” al Ejecutivo ya que “el que tiene la billetera es el que manda.

“A nadie le gusta que la otra persona tenga autonomía en su presupuesto. El que tiene la billetera es el que manda y siempre el poder político va a querer tener la billetera”, señaló en entrevista con Radio Fides.

Recursos propios

Afirmó que el Órgano Judicial también genera sus propios recursos a través de Derechos Reales o la venta de antecedentes de antecedentes penales. Sin embargo, ese dinero, dijo, va al Tesoro General de la Nación.

“Una de las garantías de la independencia judicial es la autonomía presupuestaria, que usted administre sus recursos (...) ¿Por qué el Órgano Judicial tiene que seguir ligado a la billetera del Ejecutivo?”, cuestionó.

Señaló que como hacen otras instituciones - tales como alcaldías, gobernaciones y universidades- si maneja sus propios recursos el Órgano Judicial brindará sus descargos ante la Contraloría General del Estado y se someterá a las auditorías necesarias.

Complicado

En tanto, ayer el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, reiteró que modificar el presupuesto y otorgar mayores recursos al Órgano Judicial implicaría “quitar recursos a “otras áreas” como la salud o la educación.

En contacto con la prensa, Espinoza resaltó que se haya instalado el diálogo entre el Órgano Judicial y el Gobierno y adelantó que se analizará desde el tema presupuestario hasta la reforma judicial.

“Entiendo hay una mesa de dialogo (...) Hay desde tema presupuestario hasta una reforma de la justicia, veremos los tiempos”, señaló.

No obstante, el Ministro de Economía aseveró que el presupuesto general del Estado tiene una “restricción muy grande” y los “recursos son muy escasos”. Por eso, demandó al Órgano Judicial explicar “para qué y cómo” quieren utilizar sus recursos.