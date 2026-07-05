Aprehenden a dirigente Salazar por bloquear vías, terrorismo y otros delitos

País
Redacción Central
Publicado el 05/07/2026 a las 8h17
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La Policía aprehendió ayer de Vicente Salazar, secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, quien fue uno de los líderes de los bloqueos de carreteras entre mayo y junio.

Según la información preliminar, Salazar fue aprehendido esta jornada por la Policía Boliviana en la ciudad de El Alto y es investigado por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

El dirigente fue el que articuló a los diferentes representantes campesinos de las provincias del departamento para cercar a las ciudades de La Paz y El Alto en busca de la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz. Esa pretensión fue respaldada por los seguidores de Evo Morales y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB). 

Diferentes sectores y autoridades presentaron denuncias penales contra los responsables de los bloqueos de caminos para que se hagan responsables de las pérdidas económicas y por las muertes de más de 10 personas que no pudieron llegar a un centro de salud para recibir atención médica.

El dirigente fue conducido a instancias policiales, donde deberá esperar la imputación de la Fiscalía y deberá ser puesto ante un juez.

El dirigente impulsó las protestas que demandaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz y, además, firmó un pacto de unidad con la Central Obrera Boliviana para realizar las movilizaciones,

Salazar ya había sido capturado el 10 de junio, durante una manifestación en el centro de La Paz, sin embargo, fue liberado pocas horas después.

Argollo y Evo

En tanto, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, exigió ayer  que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo y el expresidente Evo Morales sean los próximos en ser aprehendidos, por los daños provocados al país, en los más de 50 días de bloqueo de carreteras.

El vicepresidente de la institución, Agustín Zambrana, afirmó que al igual que con Salazar, al que identificó como “el eslabón más débil”, se debe proceder contra Morales y Argollo de este movimiento conspirativo contra el Estado y la población.

 

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