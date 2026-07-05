Viene el fenómeno de El Niño y hay alerta mundial para prevenir desastres

País
Redacción Central
Publicado el 05/07/2026 a las 9h18
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Varios países han dado la alarma y empiezan a tomar previsiones con lo que se viene en los próximos meses con el fenómeno climático denominado El Niño.

Hace unos días la Organización Meteorológica Mundial (OMM) aseguró que El Niño evolucionará rápidamente en lo que queda de 2026 hasta convertirse en un episodio fuerte, lo que acentuará la probabilidad de fenómenos extremos y desastres naturales.

El organismo prevé que El Niño se intensificará rápidamente hasta convertirse en un evento fuerte entre julio y septiembre de 2026, con anomalías de temperatura del mar de más de 2 grados centígrados en el Pacífico ecuatorial.

Ante la gravedad de esta anomalía climática, Perú declaró el pasado viernes estado de emergencia en 796 distritos de ese país por la inminente caída de fuertes lluvias asociadas con El Niño.

La medida, dictada por el “peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027”, fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

En tanto, las proyecciones en Chile aseguran que las incidencias serán más intensas, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en la publicación de sus pronósticos que apuntan a lluvias. 

“Proyectamos un Niño muy intenso”, a partir de julio, agosto y septiembre, expuso el experto de la DMC, Matías Pino, quien consideró que la extensión del evento se mantenga hasta inicios del 2027.

Efectos

El fenómeno climático “aumentará el riesgo de olas de calor (terrestres y marinas), sequías, lluvias torrenciales y otros fenómenos meteorológicos extremos en numerosas regiones del planeta”, advirtió el OMM, organismo científico de la ONU al comunicar a la prensa los datos actualizados sobre la velocidad y potencia a la que avanza El Niño.

Según los datos, el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental se acelerará entre julio y septiembre y dará lugar a un episodio fuerte de El Niño, con anomalías de la temperatura superficial del mar superiores a los 2 grados.

Bolivia 

En Bolivia también se realizan evaluaciones con controles permanentes sobre las variaciones climáticas para lanzar las alertas pertinentes.

El director departamental del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Cochabamba, Erick Sossa, explicó que los países que están más hacia las costas del Pacífico con los más propensos a sufrir mayores consecuencias.

Según Sossa, el fenómeno de El Niño ya esté presente en Bolivia, y desde el Senamhi los que hacen es un monitoreo permanente del clima y sus variaciones y elevan esta información a las instancias correspondientes como la Unidad de Gestión de Riesgos y elles activan las alertas en caso se ser necesarias.

“A medida que pasen los meses el fenómeno de El Niño puede traer más o menos lluvia, según las variaciones vengan del Pacífico o el Atlántico”, explicó  Sossa.

Alertas

La OMM anunció la movilización de todo su sistema para reforzar los pronósticos estacionales, las alertas tempranas y la coordinación con gobiernos, agencias humanitarias y sectores especialmente vulnerables, como la agricultura y la salud, con el objetivo de intentar reducir el impacto sobre la población y Recordó que 

El Niño suele alcanzar su máxima intensidad entre noviembre y febrero, aunque sus efectos sobre las temperaturas globales suelen prolongarse durante el año siguiente.

También anticipa menos precipitaciones de lo habitual en partes de Centroamérica, el Caribe y el noroeste de Sudamérica, mientras que el suroeste de Estados Unidos podría registrar un periodo más húmedo.

Incendios

Sobre la afectación de esta anomalía climática en Bolivia,especialistas ambientales advirtieron que la combinación entre un posible fenómeno de El Niño en su categoría de “super niño”, la acumulación de vegetación seca y las limitaciones en la capacidad estatal de prevención podría convertir a 2027 en el año más crítico para los incendios forestales en Bolivia, según  

Aunque 2026 todavía aparece en Bolivia como una etapa de preparación y respuesta, los expertos señalan que el riesgo aumentará por la posible presencia de condiciones climáticas más extremas.

Armando Rodríguez, gerente de proyectos en la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), explicó a la ANF que la intensidad prevista del fenómeno climático podría superar escenarios registrados en años anteriores, como 2010 o 2024. Sin embargo, diferencia el comportamiento esperado para 2026 del escenario más preocupante proyectado para 2027..

En tanto, las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí enfrentan el escenario más crítico de estrés hídrico en Bolivia debido a la combinación del cambio climático, la intensificación del fenómeno de El Niño, el retroceso de los glaciares, la contaminación de las fuentes de agua y las debilidades en la gestión estatal, advirtieron el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Gonzalo Mondaca, y el director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos  de la UMSA, Waldo Vargas, según reporte de ANF.

Consecuecias

Otros estudios prevén los siguientes fenómenos para Bolivia por efecto de El Niño:  Sequías intensas, especialmente en el altiplano y los valles, lo que reduce la disponibilidad de agua para consumo humano, riego y ganadería. 

Aumento de las temperaturas, con olas de calor más frecuentes que incrementan la evaporación del agua y el estrés en cultivos y animales. 

Retroceso acelerado de los glaciares andinos, que disminuye la disponibilidad de agua para ciudades y sistemas de riego durante la estación seca.

Finalmente, los sectores económicos más golpeados serán la agricultura y la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua para ciudades y comunidades rurales, generación hidroeléctrica, si disminuyen los caudales de los ríos.

Y la salud pública, debido al calor extremo, el humo de incendios y la posible expansión de enfermedades transmitidas por vectores.

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