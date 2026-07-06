Tras denuncia que el Gerente de BoA viajó al Mundial, Zamora pedirá informes y no descarta "tomar decisiones"

Tras denuncias de que el gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, habría pedido vacaciones para viajar a presenciar el Mundial, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que pedirá informes y no descartó tomar "decisiones" al respecto.

Consultado sobre versiones que señalan que el ejecutivo tomó de vacaciones para presenciar algunos partidos del torneo, Zamora afirmó que, hasta el momento, no cuenta con información oficial sobre los motivos del desplazamiento y evitó adelantar criterios o sanciones.

"Voy a pedir al Gerente de BoA que dé una conferencia de prensa explicando los motivos y todo el tema de BoA. Desconozco si está de vacaciones, voy a pedir un informe", afirmó.

Zamora, en ese sentido, señaló que esperará a conocer el informe y "recién tomar decisiones".

"Si alguien no cumple, obviamente se tomarán las medidas que correspondan. Pero primero soy de la idea de pedir un informe, conocer qué pasó y recién tomar una decisión", sostuvo.

Enfatizó que "como Gobierno estamos trabajando día a día" y advirtió que "las direcciones tienen que tomar el mismo camino".