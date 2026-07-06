Dictan seis meses de detención para Vicente Salazar, uno de los líderes de los bloqueos

La justicia dispuso este lunes la detención preventiva del dirigente campesino de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, por su participación en los bloqueos de 50 días que afectaron al país, entre mayo y junio.

Salazar fue aprehendido el sábado por la Policía Boliviana en la ciudad de El Alto y es investigado por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

(Noticia en desarollo)