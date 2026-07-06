Imputan a Salazar y piden 6 meses de preventiva; Oviedo va tras Evo Morales

La Fiscalía Departamental de La Paz, presentó ayer la imputación formal contra el máximo dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, a quien considera como probable autor de los cinco delitos por los cuales es investigado y pide seis meses de reclusión preventiva en el penal de San Pedro.

En tanto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo ayer que continuarán indagando para dar con los responsables de liderar el bloqueo de carreteras durante 53 días y de los daños provocados al país.

Oviedo enfatizó que en esa lista está incluido el expresidente Evo Morales.

Imputación

“Se solicita a su autoridad disponga la detención preventiva de Vicente Salazar Limachi, sea en el recinto penitenciario de San Pedro de La Paz sea por el plazo de 6 meses”, señala la parte resolutiva del documento, informó Unitel.

El dirigente acusado por la comisión de cinco delitos: instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y, atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

En el documento, justifica el pedido de detención argumentado que es con probabilidad autor de los cinco delitos por lo que es acusado. Advierte que, la dirección domiciliaria que acreditó el dirigente campesino, no es clara y alerta sobre el pedido de obstaculización, pues ha tenido viajes a Perú.

Contra Morales

“Sí, vamos a seguir investigando y dando con los culpables de estos delitos, incluyendo Morales. O sea, todos los que tienen que rendir cuentas a la justicia tienen que estar sin excepción alguna”, advirtió ayer el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.

Dijo que espera que Morales no se siga ocultando, al referirse a su permanencia en la localidad de Lauca Ñ, en el Chapare, donde se halla “autoexiliado” desde hace más de un año para evitar su aprehensión por una demanda penal en su contra, por los presuntos delitos de trata de personas agravada, cometidos contra una menor de edad.

“Esperemos que el señor Morales no se siga ocultando. Esperemos que dé la cara porque tiene otro proceso por abuso de menores que todo el mundo sabe. Y cuando digo todo el mundo, aquí en Bolivia y en el exterior”, dijo el ministro en declaraciones a Radio Panamericana.