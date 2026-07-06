Inicia la audiencia cautelar de Vicente Salazar; la Fiscalía pide seis meses de detención preventiva

La audiencia de medidas cautelares del dirigente de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, se instaló este lunes al mediodía, donde un juez definirá su situación jurídica tras la imputación presentada por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones por los 53 días de bloqueos.

La Fiscalía imputó formalmente a Salazar por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

Fiscalía solicita detención preventiva

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitará que el dirigente cumpla seis meses de detención preventiva, mientras continúan las investigaciones para establecer su presunta participación en los hechos investigados.

La defensa de Salazar, por su parte, anunció que presentará los argumentos necesarios para desvirtuar la imputación y sostendrá que su cliente actuó en representación de las organizaciones que dirige.

Juez definirá su situación jurídica

La decisión que adopte la autoridad judicial marcará el curso del proceso y determinará si el dirigente afronta la investigación en libertad o bajo detención preventiva.

El caso de Vicente Salazar forma parte de las investigaciones abiertas por las movilizaciones y bloqueos registrados este año, considerados uno de los conflictos sociales de mayor impacto en el país.