Reportan 300 camiones varados en Pisiga por horario reducido en complejo fronterizo

Al menos 300 camiones están varados en una extensa fila en el municipio fronterizo de Pisiga, reportan choferes. La situación deviene luego de que el horario de atención en el complejo del paso fronterizo de Colchane, Chile, haya sido reducido. La determinación rige desde el 2 de julio.

Elias, un chofer que se encuentra en las filas en Pisiga, cuenta que hubo un cambio de horario en la atención en el paso fronterizo; se realiza desde las 08.00 de la mañana hasta las 20.00 horas, siendo que anteriormente daban atención las 24 horas.

"Las filas han crecido bastante en esta frontera, cabe mencionar que el complejo de Colchane tiene una estructura más pequeña y solo hay un carril para la revisión de camiones y a mediados del año pasado habilitaron un escáner, pero no es suficiente", mencionó a Urgente.bo.

El transportista indica que los horarios fueron reducidos tras los conflictos, ya que durante los bloqueos hubo pocos camiones que buscaban pasar la frontera, además, según un comunicado, la determinación fue tomada por el crudo invierno.

Elías pidió a Cancillería de Bolivia realizar una gestión con la Cancillería de Chile para buscar soluciones, ya que se ha extendido el tiempo de espera en las carreteras.

Pisiga, en Oruro, es un paso hacia Colchane y los puertos de Iquique para camiones exportación e importación.