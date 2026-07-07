Bloqueadores destrozaron la señalización, elementos de seguridad y obras de drenaje en las carreteras

Durante los más de 50 días de bloqueos en el país, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora denunció que además del daño a las carreteras, los bloqueadores destrozaron la señalización, elementos de seguridad y obras de drenaje en las vías. Dijo que se identificó Bs 150 millones de daño económico por las destrucciones a las vías y no se cobró peajes.

De acuerdo con las evaluaciones técnicas realizadas, la ABC identificó daños en 37 tramos de la Red Vial Fundamental, estimándose una afectación económica preliminar de Bs 91.196.086; una pérdida por concepto de recaudación de peajes de Bs 52.536.960; y por el destrozo de la Estación de Peaje Vilaque-Cocapata, Bs 6.378.747, lo que representa una afectación económica total de Bs 150.111.793.

En La Paz, hubo deterioro de la carpeta asfáltica, ocasionado por la quema prolongada de llantas sobre la superficie de rodadura en numerosos puntos de bloqueo, generando pérdida de las propiedades del pavimento, deformaciones, desprendimientos y reducción de la vida útil de la estructura del camino.

Obstrucción de la plataforma vial mediante la acumulación de piedras de gran tamaño, material pétreo y escombros; y construcción de camellones y barricadas de tierra, utilizando maquinaria pesada para el movimiento de material, provocando contaminación de la carpeta asfáltica, deterioro de la superficie de rodadura y afectación de las obras de drenaje superficial.

Hubo daños a la infraestructura de peaje del tramo La Paz – Oruro, donde se registró la quema y destrucción de casetas, instalaciones, equipos operativos y demás infraestructura, afectando la operación del sistema de peajes y generando pérdidas económicas para la institución.

Destrucción de la plataforma vial en el tramo Río Seco – Desaguadero, mediante la excavación de zanjas transversales de grandes dimensiones para impedir el tránsito vehicular, ocasionando el debilitamiento estructural de todo el pavimento, generando la necesidad de reconstruir la estructura del camino.

La ABC también reportó el debilitamiento de taludes de corte y terraplén; afectación a obras de drenaje, cunetas y alcantarillas, debido al depósito de tierra, piedras y otros materiales; y daños a la señalización vertical, dispositivos de seguridad vial y otros elementos complementarios, ocasionados durante la instalación y retiro de barricadas, así como por el tránsito de maquinaria pesada sobre la vía.

Destrucción de barreras de seguridad tipo New Jersey en el tramo Autopista La Paz – El Alto / Senkata – Oruro y Río Seco – Huarina, provocando el desplazamiento, fractura y destrucción de elementos de contención de hormigón. Esta afectación compromete las condiciones de seguridad vial, reduce la capacidad de protección de la infraestructura frente a accidentes de tránsito y requiere la reposición o reconstrucción de las barreras dañadas para restablecer los niveles de seguridad del corredor vial.

Los montos son referenciales y podrían incrementarse conforme a las evaluaciones técnicas.

Destrozos en las vías de Cochabamba, Potosí Oruro

Debilitamiento de taludes de corte y terraplén; deterioro de la carpeta asfáltica; destrucción de Seguridad Vial y Señalización; y daños a la señalización vertical, dispositivos de seguridad vial y otros elementos complementarios, ocasionados durante la instalación y retiro de barricadas, así como por el tránsito de maquinaria pesada sobre la vía.

El ministro Zamora también lamentó la destrucción de barreras de seguridad tipo New Jersey; mientras que, en Potosí, la obstrucción de la plataforma vial mediante la acumulación de piedras de gran tamaño, material pétreo y escombros, ocasionó daños superficiales antes y después de las labores de limpieza, todo esto representa un riesgo permanente para la circulación vehicular.

Y, en Oruro identificaron el deterioro de la carpeta asfáltica, obstrucción de la plataforma vial mediante la acumulación de piedras de gran tamaño, construcción de camellones y barricadas de tierra, debilitamiento de taludes de corte y terraplén y afectación a obras de drenaje, cunetas y alcantarillas.

Las mayores afectaciones se concentraron en corredores estratégicos para la integración nacional y el transporte de pasajeros y carga:

Departamento de La Paz:



• La Paz – Oruro.



• Desaguadero – La Paz.



• Sectores de Patacamaya.



• Corredores de conexión hacia el Altiplano.



• Sectores vinculados a accesos metropolitanos.

Departamento de Cochabamba:



• Bombeo – Cochabamba – Colomi.



• Colomi – Villa Tunari.



• Corredor de conexión al Trópico de Cochabamba.



• Sectores de Parotani y rutas de integración nacional.

Departamento de Oruro:



• Caracollo – Oruro.



• Oruro – Challapata.



• Sectores de Caihuasi.



• Corredores de vinculación con Potosí y La Paz.

Departamento de Santa Cruz:



• Guabirá – Yapacaní – Puente Ichilo.



• Cuatro Cañadas – San Ramón – Ascensión de Guarayos – Puente San Pablo.

Departamento de Potosí:



• Corredores de conexión hacia Uyuni.



• Sectores de Pulacayo.



• Tramos de integración con Oruro.