Comandante revela que bolivianos abatidos en Brasil pertenecerían al PCC

El comandante departamental de la Policía, David Gomez confirmó que, de acuerdo con la información preliminar intercambiada con las autoridades brasileñas, los dos ciudadanos bolivianos que murieron abatidos en Corumbá pertenecían al Primer Comando de la Capital (PCC) y registraban antecedentes por narcotráfico en el vecino país.

"Nos informaron nuestros similares de Brasil que dos personas habrían sido abatidas, habían sido quitadas la vida a partir de un enfrentamiento con la Policía Militar, ya que estos estarían tratando de ingresar a un domicilio particular donde presumiblemente existirían armas", señaló el comandante.

Según el reporte, al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar y opusieron resistencia, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Durante el operativo, las autoridades brasileñas secuestraron dos armas de fuego, tipo revólver calibre .38.

Respecto a la posible vinculación de los fallecidos con el Primer Comando de la Capital, el jefe policial indicó que la información preliminar apunta a que ambos integraban esa organización criminal.

"De acuerdo a la información preliminar que se tiene, sí pertenecerían, porque es un caso que está siendo investigado por la muerte de un policía militar de Brasil que ocurrió en días pasados", afirmó.

El comandante agregó que las dos personas fallecidas ya fueron identificadas y que, según la información proporcionada por las autoridades brasileñas, contaban con antecedentes por narcotráfico en Brasil, aunque no registraban procesos en Bolivia.