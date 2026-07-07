Envían a Chonchocoro por 6 meses a Vicente Salazar por bloquear vías

País
Redacción Central
Publicado el 07/07/2026 a las 8h12
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Con detención preventiva por seis meses fue enviado ayer el ejecutivo de la Federación de Campesino Túpac Katari de  La Paz.

El encierro, mientras llegue su juicio, será en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz.

Salazar fue imputado por el Ministerio Público por cinco delitos vinculados a su participación en los bloqueos de carreteras por  53 días en el país entre los meses de mayo y junio.

En la audiencia de medidas cautelares, ayer  la Fiscalía acusó al dirigente por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

El abogado del dirigente, René Salazar,  confirmó que el líder de los “Túpac Katari” fue enviado preventivamente al penal de máxima seguridad y cuestionó el proceso, según informó la red Unitel.

El abogado presentó documentación relacionada con arraigo, domicilio y actividad laboral, con el objetivo de desvirtuar los riesgos procesales y solicitar que el dirigente pueda defenderse en libertad. No logró su cometido. La denuncia contra Salazar y otros dirigentes que alentaron los bloqueos fue presentada por el Ministerio de Gobierno en mayo.

Aprehensión

Salazar fue aprehendido el sábado a las 13:10 en la ciudad de El Alto, mientras se trasladaba en un vehículo de color blanco.

La audiencia de medidas cautelares de ayer, que definiría su situación jurídica, se realizó  de manera virtual.

Según  el documento de imputación, la Fiscalía sostiene que la solicitud se fundamenta en que existen “suficientes indicios y elementos de convicción que permiten sostener que el imputado participó con probabilidad y en calidad de autor en la comisión de los hechos ilícitos que se le atribuyen”.

Afectación

Durante los bloqueos que cercaron principalmente al departamento de La Paz, también se reportaron marchas. Una de ellas fue encabezada por Salazar desde El Alto hasta el centro paceño el pasado 10 de junio. Ese mismo día, el dirigente campesino fue detenido en cercanías de la plaza Murillo y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. Sin embargo, fue liberado horas después.

Liberación

La detención de Salazar generó la reacción inmediata de esta organización, que emitió un pronunciamiento público exigiendo su liberación.

“Exigimos la liberación inmediata del hermano Vicente Salazar, quien en su calidad de Ejecutivo de la Federación solo fue el portavoz de los pedidos de las bases, quien según estatuto debe cumplir con los pedidos de las 20 provincias”, señala parte del comunicado.

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