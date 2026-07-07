Legislativo va a receso por 15 días y deja pendiente debate del PGE en el Senado

La Asamblea Legislativa Plurinacional declaró receso desde ayer hasta el 20 de julio y dejó pendiente el debate y aprobación, en la Cámara de Senadores, de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE).

La Cámara de Diputados aprobó el sábado la normativa para la gestión 2026 del proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado y lo remitió al Senado para su tratamiento, después de medio año de su ejecución.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC)en el Senado planteó ayer la posibilidad de realizar modificaciones al PGN e incluso plantean la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria para tratar la norma por la urgencia del caso.

“El Senado es el ente revisor, en este caso. Si hay algunos errores, vamos a modificarlo (el proyecto de ley) y regresarlo (a Diputados). Y si no hay errores, lo vamos a aprobar y entregarlo al Ejecutivo”, expresó el senador Nicanor Cochi.

En tanto, el diputado Carlos Alarcón (Unidad) dijo que el receso parlamentario “no es una vacación legislativa” y que por eso se conformó una comisión de receso.

“Yo formo parte de esa comisión de receso y a pedido del presidente del Estado o del vicepresidente se puede reunir la Asamblea Legislativa para tratar las leyes de urgencia que requiere el país. Por ejemplo, podríamos estar tratando en este receso la aprobación del PGE 2026 o la ley antibloqueos, que es otra emergencia que necesita Bolivia”, afirmó el diputado a El Deber.

Críticas

En tanto, el analista político Armando Ortuño realizó un balance del desempeñó el Legislativo durante este año y afirmó que mostró “desorden”.

Además, Ortuño criticó que los parlamentarios ingresen al receso sin haber aprobado el PGE reformulado, lo que, a su juicio, evidencia un problema a esta altura de la gestión.

“Que estemos aprobando el presupuesto reformulado a esta altura del año es un problema, sabiendo además que ha habido cambios en los últimos meses que probablemente van a hacer que haya que hacer una nueva reformulación a final de año (...) Además hay un montón de leyes y regulaciones nuevas que son necesarias”, cuestionó según reporte de Urgente.bo.