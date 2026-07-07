Ocho meses de gestión: Aseguran que Paz no resolvió problemas principales y ven "prematura pérdida de confianza"

A ocho meses de la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz, representantes de distintos sectores hicieron una evaluación crítica sostuvieron que el Ejecutivo perdió credibilidad de manera "prematura", enfrenta una crisis de gobernabilidad y aún no ha logrado resolver el principal problema que afecta a la población, que es el desabastecimiento del combustible. Aunque algunos reconocieron que hay avances en la economía.

El analista político Armando Ortuño calificó la gestión de Paz, hasta ahora, de "mediocre" y afirmó que, si bien hubo avances en algunas medidas económicas, la mayor deficiencia está en lo político. "En ocho meses me parece que el desempeño es mediocre y con bastantes preocupaciones", señaló.

Ortuño dijo que el levantamiento de la subvención a los combustibles y la implementación del tipo de cambio flexible lograron estabilizar parcialmente la economía. Sin embargo, indicó que el Ejecutivo no logró construir gobernabilidad ni consolidar una base política sólida.

"Percibimos un Gobierno muy desordenado, que no ha logrado consolidar una arquitectura política de apoyos ni siquiera estable", manifestó el analista y agregó que esa situación llevó a que Paz tenga una "prematura" pérdida de la confianza y credibilidad de la ciudadanía.

Asimismo, advirtió que esa incertidumbre política termina afectando también a la economía, ya que la gente vive con incertidumbre y con mucho temor sobre el futuro. "La economía está hecha de expectativas; si la gente va perdiendo la esperanza, tampoco invierte ni gasta", sostuvo.

Por su parte, la diputada de Libre Lissa Claros calificó la gestión de Paz de "regular a pésima" y afirmó que este es un Gobierno "totalmente improvisado". Además, aseguró que el gabinete no ha tenido capacidad para resolver los problemas del país.

Asimismo, Claros cuestionó la falta de liderazgo para enfrentar la crisis económica. "Lamentablemente (Rodrigo Paz) no toman decisiones, no es capaz de dar respuestas porque todo se nota que es improvisado", señaló.

En ese sentido, la diputada aseguró que el Gobierno carece de respaldo social e indicó que ni siquiera tiene una sigla política.

Por otra parte, el ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, afirmó que el sector esperaba soluciones una vez concluidos los bloqueos, pero que el problema del combustible continúa afectando a todo el país.

"Después de haber salido de tantos bloqueos, hemos pensado que íbamos a trabajar ya regular, pero no es así", lamentó.

Tarqui explicó que las largas filas en los surtidores continúan paralizando al transporte y aseguró que el Gobierno no respondió a las expectativas del sector.

Asimismo, recordó que, pese al incremento del precio de los combustibles tras el levantamiento de la subvención, sigue habiendo problemas de abastecimiento.

En representación del sector gremial, el dirigente Toño Siñani sostuvo que el presidente no cumplió con las promesas hechas durante su campaña electoral. Además, indicó que la principal preocupación continúa siendo la escasez de combustibles, además del incremento del dólar y la inflación.

"Lo que más preocupa es el tema del combustible, al día de hoy no hay solución", sostuvo.

Asimismo, Siñani cuestionó el impacto de las medidas económicas sobre los gremialistas y aseguró que hay más inflación y crisis en el sector.

Por último, pidió al Gobierno adoptar medidas de alivio para los gremiales y resolver de manera definitiva el abastecimiento de carburantes. "Lo que más imploramos es que resuelvan el tema del combustible porque eso nos está trayendo mucho problema", concluyó.