Aramayo asume de forma interina el Ministerio de Defensa durante viaje de Justiniano a Perú

El presidente del país, Rodrigo Paz, designó al ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Hugo Aramayo, como ministro interino de Defensa, mientras el titular de esa cartera, Ernesto Justiniano, cumple una misión oficial en el exterior, según un reporte de Unitel.

El Decreto Presidencial 5649 señala que Aramayo asumirá de manera temporal la conducción del Ministerio de Defensa entre el 7 y el 10 de julio.

La designación se da luego de que Justiniano comunicara su ausencia del país para participar en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas - CMDA, que se realizará en la ciudad de Cusco, República del Perú.

“Que mediante nota MD-SD-DGAJ-UAJ N° 1051/2026, el ciudadano Ernesto Justiniano Urenda, ministro de Defensa, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 7 al 10 de julio del presente año, a la ciudad de Cusco – República del Perú, a objeto de participar en la XVII edición de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), razón por la cual solicita se designe Ministra o Ministro Interino, mientras dure su ausencia”, indica el decreto.

De esta manera, el canciller Fernando Aramayo estará a cargo de ambas carteras durante los cuatro días que dure la misión oficial del ministro de Defensa.