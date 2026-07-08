Asociaciones de pacientes oncológicos advierten que la falta de tratamientos pone en riesgo sus vidas

Organizaciones que agrupan a pacientes diagnosticadas con cáncer de mama han expresado su preocupación ante las dificultades observadas en la disponibilidad de tratamientos dentro del sistema de salud público. De acuerdo con las representantes, la interrupción o el retraso en los esquemas terapéuticos establecidos representa un riesgo directo para la expectativa de vida de las afectadas por esta patología, que constituye la segunda causa de muerte femenina en el país.

Esta situación se pone de manifiesto en las demandas planteadas por los usuarios de la Caja Nacional de Salud (CNS), un escenario que se replica en el Instituto Oncológico de Santa Cruz. En ambos centros, las pacientes y sus familias han reportado dificultades para acceder oportunamente a los medicamentos requeridos.

“Estamos ante una situación de enorme inquietud. No nos enfrentamos a un simple contratiempo de gestión, sino a una condición que impacta directamente en nuestra salud. Cuando una mujer con cáncer de mama asiste al centro médico y no recibe el medicamento indicado, se compromete la efectividad del tratamiento. No podemos permitir que factores logísticos detengan las terapias que salvan vidas”, sostuvo, Giovana Hoyos Ayarde, portavoz designada de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares.

Hoyos sostuvo que los procesos de adquisición deben planificarse con anticipación para evitar que los medicamentos se agoten. En ese sentido, indicó que es fundamental que el Estado implemente los mecanismos requeridos para asegurar que los pacientes bajo atención en establecimientos públicos reciban las terapias sin interrupciones, resguardando el derecho fundamental al acceso a la salud.

El panorama cobra relevancia al considerar que, según registros oficiales, cada año se diagnostican entre 1.500 y 1.700 nuevos casos de cáncer de mama en el territorio nacional, y cerca de 400 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad. Estos indicadores fundamentan la necesidad de adoptar medidas inmediatas que eviten quiebres de stock en perjuicio de una población con alta vulnerabilidad médica.

En ese contexto, la portavoz designada de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares recordó que la estabilidad del suministro de medicamentos es una exigencia que viene de mucho antes. “Ya se han realizado protestas en el pasado para visibilizar este problema, y lo seguiremos haciendo si las autoridades no regularizan el abastecimiento. Detrás de cada mujer hay familias que sufren la incertidumbre. No podemos permitir que se interrumpa su futuro, porque de la continuidad de estas terapias depende, literalmente, su vida ”, concluyó Hoyos.