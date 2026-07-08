Asociaciones de pacientes oncológicos advierten que la falta de tratamientos pone en riesgo sus vidas

País
Redacción Central
Publicado el 08/07/2026 a las 17h21
ESCUCHA LA NOTICIA

 Organizaciones que agrupan a pacientes diagnosticadas con cáncer de mama han expresado su preocupación ante las dificultades observadas en la disponibilidad de tratamientos dentro del sistema de salud público. De acuerdo con las representantes, la interrupción o el retraso en los esquemas terapéuticos establecidos representa un riesgo directo para la expectativa de vida de las afectadas por esta patología, que constituye la segunda causa de muerte femenina en el país.

Esta situación se pone de manifiesto en las demandas planteadas por los usuarios de la Caja Nacional de Salud (CNS), un escenario que se replica en el Instituto Oncológico de Santa Cruz. En ambos centros, las pacientes y sus familias han reportado dificultades para acceder oportunamente a los medicamentos requeridos.

“Estamos ante una situación de enorme inquietud. No nos enfrentamos a un simple contratiempo de gestión, sino a una condición que impacta directamente en nuestra salud. Cuando una mujer con cáncer de mama asiste al centro médico y no recibe el medicamento indicado, se compromete la efectividad del tratamiento. No podemos permitir que factores logísticos detengan las terapias que salvan vidas”, sostuvo, Giovana Hoyos Ayarde, portavoz designada de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares.

Hoyos sostuvo que los procesos de adquisición deben planificarse con anticipación para evitar que los medicamentos se agoten. En ese sentido, indicó que es fundamental que el Estado implemente los mecanismos requeridos para asegurar que los pacientes bajo atención en establecimientos públicos reciban las terapias sin interrupciones, resguardando el derecho fundamental al acceso a la salud.

El panorama cobra relevancia al considerar que, según registros oficiales, cada año se diagnostican entre 1.500 y 1.700 nuevos casos de cáncer de mama en el territorio nacional, y cerca de 400 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad. Estos indicadores fundamentan la necesidad de adoptar medidas inmediatas que eviten quiebres de stock en perjuicio de una población con alta vulnerabilidad médica.

En ese contexto, la portavoz designada de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares recordó que la estabilidad del suministro de medicamentos es una exigencia que viene de mucho antes. “Ya se han realizado protestas en el pasado para visibilizar este problema, y lo seguiremos haciendo si las autoridades no regularizan el abastecimiento. Detrás de cada mujer hay familias que sufren la incertidumbre. No podemos permitir que se interrumpa su futuro, porque de la continuidad de estas terapias depende, literalmente, su vida ”, concluyó Hoyos. 

Tus comentarios

Lo más leído

1
La OTAN anuncia inversión militar de 50 mil millones de dólares
2
Más de 300 escuelas de El Alto accederán a internet satelital con antenas Starlink
3
La OTAN anuncia inversión militar de 50 mil millones de dólares
4
Más de 300 escuelas de El Alto accederán a internet satelital con antenas Starlink
5
Receso de la ALP deja en suspenso leyes del PGE, antibloqueos y otras

Lo más compartido

1
Invitación pública
2
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
3
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia
4
Nuevo ataque ruso a Kiev deja al menos 22 muertos y 90 heridos
5
"Dígannos la verdad": Choferes dan 48 horas al Gobierno para reunirse por la falta de combustibles

Más en País

08/07/2026
Gobierno pidió investigar viaje del gerente de BoA: "No deberían haber privilegios para ningún funcionario"
El Gobierno pidió una investigación por el viaje del gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, y afirmó que no deben existir privilegios...
Ver más
08/07/2026
ABC pide circular con "extrema precaución" por la doble vía Caracollo-Confital tras derrame de aceite
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Oruro recomendó a la población transitar con "extrema precaución" por el tramo doble vía Caracollo-...
Ver más
Vecinos de la ciudad de Santa Cruz indicaron que los distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) limitan la venta a dos garrafas por persona y denunciaron que en las tiendas locales el producto...
Ver más
08/07/2026
Filas en Santa Cruz: Denuncian que garrafas de GLP cuestan Bs 35 en tiendas y distribuidores limitan la venta
La ahora exministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yañez, presentó su renuncia irrevocable al cargo y aseguró que, aunque hubo avances en su gestión, no fue posible...
Ver más
08/07/2026
Renuncia la ministra de Turismo y Culturas, Cinthya Yañez
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y el Ministerio de Educación firmaron un convenio mediante el cual se garantiza la instalación de 312 antenas Starlink en unidades educativas del municipio,...
Ver más
08/07/2026
Más de 300 escuelas de El Alto accederán a internet satelital con antenas Starlink
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y el Ministerio de Educación firmaron un convenio mediante el cual se garantiza la instalación de 312 antenas Starlink en unidades educativas del municipio,...
Ver más
08/07/2026
Más de 300 escuelas de El Alto accederán a internet satelital con antenas Starlink
En Portada
08/07/2026 País
Renuncia la ministra de Turismo y Culturas, Cinthya Yañez
La ahora exministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yañez, presentó su renuncia irrevocable al cargo y aseguró que, aunque...
vista
08/07/2026 Seguridad
Key Romina, nueva víctima de feminicidio en Cochabamba
La joven Key Romina Lobo, de 26 años, falleció la madrugada de este miércoles en el Hospital Viedma de Cochabamba, luego de permanecer dos semanas en terapia...
vista
08/07/2026 País
Gobierno pidió investigar viaje del gerente de BoA: "No deberían haber privilegios para ningún funcionario"
El Gobierno pidió una investigación por el viaje del gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, y afirmó que no deben existir privilegios...
vista
08/07/2026 Economía
Choferes dan ultimátum al gobierno para resolver la falta de combustibles
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo ayer de 48 horas al Gobierno nacional para instalar una reunión con el ministro de Hidrocarburos...
vista
08/07/2026 País
Filas en Santa Cruz: Denuncian que garrafas de GLP cuestan Bs 35 en tiendas y distribuidores limitan la venta
Vecinos de la ciudad de Santa Cruz indicaron que los distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) limitan la venta a dos garrafas por persona y denunciaron...
vista
08/07/2026 País
Bloqueos: suman pedidos para detener a más dirigentes; sectores los defienden
Mientras algunos sectores exigen que más personas sean procesadas por los bloqueos,dirigentes de organizaciones sociales defienden a sus líderes porque no...
vista
Actualidad
Organizaciones que agrupan a pacientes diagnosticadas con cáncer de mama han expresado su preocupación ante las...
Ver más
08/07/2026 País
Asociaciones de pacientes oncológicos advierten que la falta de tratamientos pone en riesgo sus vidas
La joven Key Romina Lobo, de 26 años, falleció la madrugada de este miércoles en el Hospital Viedma de Cochabamba,...
Ver más
08/07/2026 Seguridad
Key Romina, nueva víctima de feminicidio en Cochabamba
El Gobierno pidió una investigación por el viaje del gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, y afirmó...
Ver más
08/07/2026 País
Gobierno pidió investigar viaje del gerente de BoA: "No deberían haber privilegios para ningún funcionario"
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Oruro recomendó a la población transitar con "extrema...
Ver más
08/07/2026 País
ABC pide circular con "extrema precaución" por la doble vía Caracollo-Confital tras derrame de aceite
Deportes
Tras intensas semanas de competencia y la vibrante definición de los octavos de final, la Copa del Mundo de la FIFA...
Ver más
08/07/2026 Fútbol
Día de descanso en el Mundial: el balón se detiene antes de los cuartos de final
Argentina remontó un 0-2 en contra frente a Egipto para ganar 3-2 en un dramático partido de octavos de final del...
Ver más
07/07/2026 Fútbol
¡Épica remontada mundialista! Argentina reacciona a tiempo, vence 3-2 a Egipto y avanza a cuartos
Con una transición rápida y efectiva, Mostafa Zico firmó el segundo tanto para el conjunto africano. Los 'Faraones'...
Ver más
07/07/2026 Fútbol
Egipto estira la ventaja ante Argentina con un contragolpe letal de Zico (0-2)
Los de Rudi Garcia alcanzaron así, por tercera vez en su historia –tras las ediciones de México'86 y Brasil 2014–, la...
Ver más
06/07/2026 Fútbol Int.
Bélgica se cita con España entre la 'tormenta' Balogun
Tendencias
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de...
Ver más
07/07/2026 Interesante
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
La senadora de Libre Carolina Giese denunció el biocidio de un mono araña hembra luego de ser golpeada hasta matarla...
Ver más
06/07/2026 Medio Ambiente
Denuncian biocidio a mono araña en Pando: "Tenía sus órganos deshechos"
La tensión quedó en claro en el reciente estreno de Toy Story 5 y el duelo entre los juguetes y la vida digital de los...
Ver más
03/07/2026 Tecnología
Tecnología versus juguetes: estudio revela qué cambió y qué no en la forma de jugar
Los potentes terremotos que afectaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, dejando hasta ahora más de 1.400...
Ver más
01/07/2026 Interesante
Qué es el “doblete sísmico” que sacudió Venezuela y por qué provocó tanto daño
Doble Click
En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la...
Ver más
08/07/2026 Cultura
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia
En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la...
Ver más
08/07/2026 Cultura
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia
El cacao, ingrediente esencial en la repostería mundial, destaca por su sabor intenso y versatilidad, además de por sus...
Ver más
08/07/2026 Cultura
Día Mundial del Cacao, ingrediente que permite explorar distintos sabores
Una treintena de artistas plásticos exhiben desde ayer su destreza para pintar en óleo , acuarela y escultura en el...
Ver más
07/07/2026 Cultura
El “Salón de invierno” llega al Gíldaro Antezana