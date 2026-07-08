Gobierno pidió investigar viaje del gerente de BoA: "No deberían haber privilegios para ningún funcionario"

El Gobierno pidió una investigación por el viaje del gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, y afirmó que no deben existir privilegios especiales para ningún funcionario, ante las denuncias sobre su salida al exterior.

"Nos hemos enterado del tema y se ha pedido una investigación profunda al respecto y en general es principista nuestra posición de que no deberían haber privilegios especiales para ningún funcionario en el uso de algún servicio público", señaló el vocero presidencial José Luis Gálvez.

El vocero indicó que el Gobierno esperará el informe correspondiente para asumir una posición y afirmó que cualquier comportamiento cuestionable de un servidor público será evaluado con base en los resultados de la investigación.

La polémica surgió luego de denuncias sobre un viaje de Valdivia a Estados Unidos, donde presuntamente asistió al Mundial de Fútbol. La senadora Claudia Mallón pidió su destitución y cuestionó que el ejecutivo se ausentara mientras BoA enfrenta problemas operativos.

La empresa estatal informó que el gerente se ausentó por asuntos personales y sin goce de haberes, mientras que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que solicitará un informe antes de definir posibles acciones. Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara cuestionó los viajes al exterior de ejecutivos estatales en medio de las dificultades que enfrenta el país.