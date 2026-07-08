OFEP: 15 empresas públicas están en quiebra técnica y acumulan pérdidas por Bs 3.637 millones

Al menos 15 empresas públicas se encuentran en quiebra técnica y a la fecha acumulan pérdidas que alcanzan a Bs 3.637 millones, informó el director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho.

Se registra "una pérdida acumulada de estas empresas, de estas 15, que está en el orden de los 3.637 millones de bolivianos", reveló este miércoles la autoridad de la OFEP en una entrevista con Cadena A.

Explicó que se identificó a estas entidades a través de la revisión de informes y cruce de datos con diferentes instituciones del Estado, entre ellas Impuestos, el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Entre esas compañías en quiebra técnica están la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), mencionó.

"Cuando la producción agrícola y ganadera son importantes en Santa Cruz y Beni, la empresa estatal no funciona, está también en quiebra, es más una de las pocas que no ha presentado hasta el día de hoy sus estados financieros", señaló respecto a B-Agro.