Autoridades del Órgano Judicial y del Ejecutivo se reúnen para definir demandas de magistrados

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, informó ayer que el diálogo entre los órganos Ejecutivo y Legislativo ya presenta “avances en el trabajo técnico”, sobre todo, en la promulgación de leyes que permitan un alivio económico al Órgano Judicial.

Luego de que se instalaran las reuniones en mesas de trabajo, hoy volverán a reunirse las autoridades en la ciudad de La Paz para llegar a conclusiones, anunció Ruiz en un contacto con los medios en Sucre.



Explicó que la reunión contará con la presencia de representantes de los ministerios involucrados en este asunto, así como de la Cámaras de Diputados y Senadores.

Presupuesto

Una de las primeras leyes que se prevé tratar es la de “depósitos judiciales”, según detalló la magistrada, con la finalidad de incrementar el presupuesto de este órgano del Estado.



Reiteró que el presupuesto no es para incrementar salarios, sino “dar viabilidad a la justicia a la población”. “Necesitamos la creación de nuevos juzgados y vocalías y con ello, necesitamos ambientes adecuados para el funcionamiento”, apuntó.

El Gobierno abrió un diálogo con el Órgano Judicial, luego de una amenaza de paro de actividades en la justicia debido a la falta de presupuesto y la elección de magistrados para cubrir acefalías en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otras demandas.