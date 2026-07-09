Presidente Paz se reúne con ayllus de Potosí y Oruro para impulsar la minería, producción y turismo

El presidente Rodrigo Paz se reunió con dirigentes de los ayllus del norte de Potosí y sur de Oruro, en la Casa Grande del Pueblo, con el objetivo de impulsar el potencial minero, productivo y turístico, así como una nueva Ley de Minería.

“Hoy (ayer) recibimos a los representantes de los ayllus del norte de Potosí y sur de Oruro en Casa Grande, dialogamos sobre el enorme potencial minero, productivo y turístico de sus regiones, y cómo impulsaremos una nueva Ley de Minería para descentralizar los recursos”, afirmó el jefe de Estado en un posteo en sus redes sociales.

El primer mandatario indicó que el desafío es transformar esa inmensa riqueza en bienestar directo para las comunidades, “dejando atrás las divisiones para construir, desde la unidad, una Patria próspera y ordenada”.

En el encuentro, Paz destacó que Bolivia es una potencia en cultura, minería, hidrocarburos, agricultura y ganadería, con todo el potencial para crecer. Instó a estar listos para producir, generar riqueza, dinero y capital, ya que con ello se construye una casa, se compra un auto y se asegura la salud y educación.

“Es momento de que las regalías mineras beneficien directamente a regiones clave como Oruro y Potosí, impulsando el desarrollo regional”, añadió el jefe de Estado.

Recordó que, en 2023, las visitas de turistas extranjeros al salar de Uyuni generaron casi 620 millones de dólares en turismo, lo que demuestra el poder y valor de la identidad boliviana ante el mundo.

“El turismo extranjero, de japoneses y otros países que quieren conocer de nuestras culturas, casi generó lo mismo que hubiéramos generado en litio”, resaltó.