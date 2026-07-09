Con Yañez, seis ministros de Paz ya renunciaron en 8 meses de Gobierno

Cinthya Yañez renunció a su cargo como ministra de Turismo y Cultura ayer a través de una carta enviada al presidente del Estado, Rodrigo Paz. En la misiva asegura que se ha trabajado y avanzando en los propósitos, pero que el bloqueo de caminos frenó las acciones.

Yañez es la sexta ministra del Gabinete del presidente Rodrigo Paz en dejar el cargo.

En lo que va de la gestión de Rodrigo Paz, iniciada el 8 de noviembre de 2025, han dejado sus cargos cinco ministros y uno se fue porque anularon su ministerio. En total cinco miembros del gabinete dejaron sus cargos.

En el ministerio de Trabajo Edgar Morales Mamani fue reemplazado por Williams José Bascopé el 21 de mayo de 2026, en el ministerio de Defensa Raúl Marcelo Salinas presentó su renuncia el 2 de junio de 2026 y fue sucedido por Ernesto Justiniano; en el ministerio de Educación: Beatriz Elena García de Achá también dimitió el 2 de junio de 2026 y fue reemplazada por Ricardo Erick Sanjinés Chávez. En la cartera de Hidrocarburos,

Mauricio Medinaceli fue reemplazado por Carlos Marcelo Blanco.



Al inicio de su gestión, Paz posesionó a Freddy Vidovic como ministro de Justicia, días después el Ejecutivo anuló ese ministerio.

Bloqueos

“Durante este periodo alcanzamos importantes avances; sin embargo, no todos los objetivos planteados pudieron concretarse en el tiempo previsto debido a situaciones adversas, como los bloqueos que afectaron gravemente a sectores sensibles y estratégicos para la economía nacional”, escribió Yañez.

Defensa

El político y empresario Samuel Doria Medina destacó la decisión de Yañez de dejar el Ministerio de Turismo y afirmó que la exfuncionaria actuó con “conciencia política” al esperar un momento adecuado para anunciar su salida con el objetivo de evitar que su renuncia fuera interpretada como un debilitamiento del gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Yañez es cercana a Doria Medina y su presencia en el ministerio era parte del acuerdo con Paz al inicio de su gestión.

Si bien la exministra no explicó el motivo de su renuncia, el analista Marcelo Silva relacionó este hecho con las duras críticas que el jefe de la Alianza Unidad realiza a la gestión de Gobierno en estas últimas semanas. Yañez también solicitó que su sucesor sea designado “a la brevedad posible” para evitar retrasos en la ejecución de las políticas públicas.



