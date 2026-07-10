A ocho meses de gestión, legisladores ven falta de consensos en la Asamblea

Legisladores de distintas fuerzas políticas admitieron ayer que aún no se han generado consensos entre las bancadas debido a que el gobierno no logró un acuerdo con los líderes partidarios y a la falta de liderazgo del presidente nato de la ALP, Edmand Lara.

A esto se suma el anuncio de la diputada Andrea Ballivián sobre un alejamiento de la bancada de Unidad del Gobierno.

Hecho que podría modificar el equilibrio de fuerzas en la Asamblea Legislativa.

El diputado de Unidad, Alejandro Reyes, dijo a Urgente.bo. que “lo primero que podemos señalar es que no tenemos una cabeza funcional. Si hubiera un presidente nato en la Asamblea lo primero que hubiera hecho es que haya acuerdos entre bancadas y como no existe esa persona ya no tenemos gente que pueda cumplir ese rol”.

Los acuerdos políticos son necesarios para impulsar leyes estratégicas que permitan afrontar la compleja coyuntura económica que atraviesa el país, marcada por la escasez de combustibles y las secuelas del reciente conflicto social de 53 días, que profundizó la crisis.

El diputado Hidelberto Márquez, de la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sostuvo que Lara no ha marcado una agenda legislativa que permita debatir y construir consensos dentro de la Asamblea. A su juicio esto está afectando y ante este panorama cada bancada o legislador va trabajando por su lado, pero buscando unificar criterios.

Desde la bancada de Libre, el diputado Edgar Zegarra fue más allá y afirmó que la falta de consensos también responde a la ausencia de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El diputado de Libre cuestionó que, hasta el momento, el Gobierno no haya planteado una agenda clara sobre las leyes prioritarias.

Por su parte, Daniel Fernández, legislador de la bancada aliada del PDC, afirmó que hace falta mayor comunicación y trabajo conjunto dentro de la Asamblea. Asimismo, pidió que Lara asuma un rol más activo para acercar posiciones. “Tiene que ser la persona idónea de poder reunir, acoger, entablar el trabajo en equipo”.

Con ello, legisladores de distintas bancadas coinciden en que la falta de liderazgo y de una agenda legislativa consensuada mantiene a la ALP sin avances en la aprobación de reformas , según Urgente.bo.