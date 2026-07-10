A ocho meses de gestión, legisladores ven falta de consensos en la Asamblea

País
Redacción Central
Publicado el 10/07/2026 a las 8h36
ESCUCHA LA NOTICIA

Legisladores de distintas fuerzas políticas admitieron ayer que aún no se han generado consensos entre las bancadas debido a que el gobierno no logró un acuerdo con los líderes partidarios y a la falta de liderazgo del presidente nato de la ALP, Edmand Lara.

A esto se suma el anuncio de la diputada Andrea Ballivián sobre un alejamiento de la bancada de Unidad del Gobierno.

Hecho que podría modificar el equilibrio de fuerzas en la Asamblea Legislativa.

El diputado de Unidad, Alejandro Reyes, dijo a Urgente.bo. que “lo primero que podemos señalar es que no tenemos una cabeza funcional. Si hubiera un presidente nato en la Asamblea lo primero que hubiera hecho es que haya acuerdos entre bancadas y como no existe esa persona ya no tenemos gente que pueda cumplir ese rol”.

Los acuerdos políticos son necesarios para impulsar leyes estratégicas que permitan afrontar la compleja coyuntura económica que atraviesa el país, marcada por la escasez de combustibles y las secuelas del reciente conflicto social de 53 días, que profundizó la crisis.

El diputado Hidelberto Márquez, de la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sostuvo que Lara no ha marcado una agenda legislativa que permita debatir y construir consensos dentro de la Asamblea. A su juicio esto está afectando y ante este panorama cada bancada o legislador va trabajando por su lado, pero buscando unificar criterios.

Desde la bancada de Libre, el diputado Edgar Zegarra fue más allá y afirmó que la falta de consensos también responde a la ausencia de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El diputado de Libre cuestionó que, hasta el momento, el Gobierno no haya planteado una agenda clara sobre las leyes prioritarias.

Por su parte, Daniel Fernández, legislador de la bancada aliada del PDC, afirmó que hace falta mayor comunicación y trabajo conjunto dentro de la Asamblea. Asimismo, pidió que Lara asuma un rol más activo para acercar posiciones. “Tiene que ser la persona idónea de poder reunir, acoger, entablar el trabajo en equipo”.

Con ello, legisladores de distintas bancadas coinciden en que la falta de liderazgo y de una agenda legislativa consensuada mantiene a la ALP sin avances en la aprobación de reformas , según Urgente.bo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Trump amenaza con "arrasar" Irán si lo asesinan
2
Hallan sin vida el cuerpo de una mujer en la represa de Incachaca
3
Zamora asegura que Samuel, Tuto y Evo "están chao" y que Rodrigo Paz inicia nuevo ciclo político
4
Lluta denuncia que Libre busca "acallarlo" por su proyecto para legalizar autos "chutos"
5
Caso Sparring: Fallece adolescente de 15 años que permaneció cinco meses en terapia intensiva

Más en País

11/07/2026
"Conexión Roma": correos y cartas secretas muestran que el Vaticano ordenó ocultar pruebas de pederastia en Bolivia
De acuerdo al libro Las puertas del infierno, las pruebas documentales incautadas por el Ministerio Público en Bolivia demuestran que las máximas autoridades...
Ver más
11/07/2026
Lluta denuncia que Libre busca "acallarlo" por su proyecto para legalizar autos "chutos"
El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, denunció presiones y que buscan acallararlo desde su organización política por impulsar un proyecto de ley para...
Ver más
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que los líderes políticos Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Evo Morales "ya cumplieron su ciclo" y representan una etapa de la política...
Ver más
11/07/2026
Zamora asegura que Samuel, Tuto y Evo "están chao" y que Rodrigo Paz inicia nuevo ciclo político
El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que tienen información de que el exejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari David Mamani salió del país. Luego de que el...
Ver más
10/07/2026
Policía presume que el exdirigente de los Túpac Katari, David Mamani, salió del país
El presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto, sufrió un paro cardiaco este viernes. La autoridad se encontraba en el municipio de Puerto Quijarro, en Santa Cruz, cuando se suscitó el hecho.
Ver más
10/07/2026
Presidente de la Aduana Nacional sufre descompensación en Santa Cruz; fue evacuado a Brasil
Por los bloques de carreteras y movilizaciones de sectores sociales en el país, el Ministerio Público procesa a 148 personas en diferentes departamentos,además de los dirigentes.
Ver más
10/07/2026
La Fiscalía procesa a 148 personas por daños en bloqueos; la mayoría en La Paz
En Portada
11/07/2026 Fútbol
¡Sufrido, agónico y glorioso! Julián y Lautaro rompen el maleficio suizo para citar a Argentina con Inglaterra
Argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza en la prórroga en Kansas City, con goles decisivos de Julián Álvarez (112') y...
vista
11/07/2026 Fútbol
Drama mundialista: ¡Hay alargue entre Argentina y Suiza!
El tiempo reglamentario no fue suficiente y el suspenso se estira en los cuartos de final. Tras un vibrante 1-1 en los 90 minutos, la Selección Argentina y...
vista
11/07/2026 Cochabamba
Incendios vuelven a afectar al Parque Nacional Tunari
Al menos dos incendios simultáneos afectan al Parque Nacional Tunari provocando una gran cantidad de humo que se extiende desde Sacaba hasta Cercado y se prevé...
vista
11/07/2026 Seguridad
Denuncian custodia armada y trabajos con maquinaria en predios de Santa Rita, avasallados hace 45 días
Propietarios de los predios de Santa Rita, ubicados en el municipio de Guarayos en Santa Cruz, denuncian que sus tierras siguen tomadas desde hace 45 días por...
vista
11/07/2026 País
"Conexión Roma": correos y cartas secretas muestran que el Vaticano ordenó ocultar pruebas de pederastia en Bolivia
De acuerdo al libro Las puertas del infierno, las pruebas documentales incautadas por el Ministerio Público en Bolivia demuestran que las máximas autoridades...
vista
11/07/2026 Fútbol
Inglaterra acaba con el sueño vikingo: le gana a Noruega y se mete en la semifinal del Mundial
Inglaterra le ganó 2-1 a Noruega en la prórroga y avanzó a las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
vista
Actualidad
El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público investiga el octavo...
Ver más
11/07/2026 Seguridad
Fiscalía investiga feminicidio de una mujer que fue hallada sin vida en la Tamborada
Al menos dos incendios simultáneos afectan al Parque Nacional Tunari provocando una gran cantidad de humo que se...
Ver más
11/07/2026 Cochabamba
Incendios vuelven a afectar al Parque Nacional Tunari
Propietarios de los predios de Santa Rita, ubicados en el municipio de Guarayos en Santa Cruz, denuncian que sus...
Ver más
11/07/2026 Seguridad
Denuncian custodia armada y trabajos con maquinaria en predios de Santa Rita, avasallados hace 45 días
De acuerdo al libro Las puertas del infierno, las pruebas documentales incautadas por el Ministerio Público en Bolivia...
Ver más
11/07/2026 País
"Conexión Roma": correos y cartas secretas muestran que el Vaticano ordenó ocultar pruebas de pederastia en Bolivia
Deportes
Argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza en la prórroga en Kansas City, con...
Ver más
11/07/2026 Fútbol
¡Sufrido, agónico y glorioso! Julián y Lautaro rompen el maleficio suizo para citar a Argentina con Inglaterra
El tiempo reglamentario no fue suficiente y el suspenso se estira en los cuartos de final. Tras un vibrante 1-1 en los...
Ver más
11/07/2026 Fútbol
Drama mundialista: ¡Hay alargue entre Argentina y Suiza!
Inglaterra le ganó 2-1 a Noruega en la prórroga y avanzó a las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Ver más
11/07/2026 Fútbol
Inglaterra acaba con el sueño vikingo: le gana a Noruega y se mete en la semifinal del Mundial
Tras intensas semanas de competencia y la vibrante definición de los octavos de final, la Copa del Mundo de la FIFA...
Ver más
08/07/2026 Fútbol
Día de descanso en el Mundial: el balón se detiene antes de los cuartos de final
Tendencias
En la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, una pequeña peta de río llegó...
Ver más
10/07/2026 Medio Ambiente
Una pequeña peta de río albina nace en Manuripi y vuelve a maravillar a la amazonia boliviana
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de...
Ver más
07/07/2026 Interesante
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
La senadora de Libre Carolina Giese denunció el biocidio de un mono araña hembra luego de ser golpeada hasta matarla...
Ver más
06/07/2026 Medio Ambiente
Denuncian biocidio a mono araña en Pando: "Tenía sus órganos deshechos"
Doble Click
La música perdió ayer a una de sus voces más reconocibles. Bonnie Tyler, la cantante galesa que conquistó al mundo con...
Ver más
10/07/2026 Música
Muere a los 75 años la cantante Bonnie Tyler, la voz arenosa que reinó en los 80
El éxito que tiene actualmente el filme boliviano “La hija cóndor” en las salas cinematográficas de Suiza espera ser...
Ver más
10/07/2026 Cine
Filme “La hija cóndor” cautiva al público suizo y se apresta a conquistar Francia
En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la...
Ver más
08/07/2026 Cultura
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia
En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la...
Ver más
08/07/2026 Cultura
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia