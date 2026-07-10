Policía presume que el exdirigente de los Túpac Katari, David Mamani, salió del país

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que tienen información de que el exejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari David Mamani salió del país. Luego de que el exdirigente se declarase en la clandestinidad por su participación en los 53 días de bloqueo.

"Tenemos información de que probablemente (David Mamani) haya salido del país, pero tiene que ser corroborado", indicó Sokol.

Asimismo, afirmó que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, el expresidente Evo Morales y otros dirigentes implicados en las movilizaciones aún continúan en Bolivia.

En ese sentido, la autoridad policial explicó que las aprehensiones de los acusados se harán de manera progresiva, con un previo análisis.

"Mucha gente ha sido responsable de generar el caos y muerte, porque ha fallecido muchas personas en estos bloqueos. También por la escasez de alimentos y medicamentos, que puso en riesgo a la población", aseveró Sokol.

Además, dijo que todos esos delitos serán investigados y los autores serán puestos a disposición a las autoridades correspondientes.