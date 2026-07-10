Presidente de la Aduana Nacional sufre descompensación en Santa Cruz; fue evacuado a Brasil

El presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto, sufrió un paro cardiaco este viernes. La autoridad se encontraba en el municipio de Puerto Quijarro, en Santa Cruz, cuando se suscitó el hecho.

Según el informe preliminar, Soto fue llevado inicialmente al Hospital Príncipe de Paz del municipio cruceño; sin embargo, tuvo que ser evacuado de emergencia hasta el hospital de Corumbá, en la ciudad de Brasil, debido a la gravedad de su caso.

En ese nosocomio, el personal médico logró estabilizar al presidente con éxito.

Hasta el momento, la Aduana informó sobre el estado de salud del presidente y también se desconoce la agenda que desarrollaba la autoridad en el municipio cruceño.