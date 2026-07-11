Lluta denuncia que Libre busca "acallarlo" por su proyecto para legalizar autos "chutos"

El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, denunció presiones y que buscan acallararlo desde su organización política por impulsar un proyecto de ley para la nacionalización de vehículos indocumentados.

"Yo estoy viendo que en Libre hay una discriminación total, me quieren acallar, no quieren respetar mi propuesta de ley, que es un derecho constitucional", afirmó Lluta.

El legislador afirmó que no teme represalias de parte de su bancada y que, pese al rechazo de su organización política, confirmó que la polémica iniciativa sigue en marcha y se encuentra en una etapa de socialización.

Lluta aseguró que el proyecto busca ordenar el parque automotor y descartó que pretenda favorecer el contrabando o la delincuencia.