Zamora asegura que Samuel, Tuto y Evo "están chao" y que Rodrigo Paz inicia nuevo ciclo político

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que los líderes políticos Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Evo Morales "ya cumplieron su ciclo" y representan una etapa de la política boliviana que, a su juicio, ha sido superada por la ciudadanía. En contraste, sostuvo que el presidente Rodrigo Paz encabeza un "nuevo ciclo político" por las decisiones adoptadas durante su gestión.

Las declaraciones fueron realizadas durante una visita a la ciudad de Tarija, donde el ministro se refirió al escenario político nacional y a las críticas que la actual administración recibe por parte de los principales líderes de oposición.

"Samuel Doria Medina, don Tuto Quiroga y otros políticos ya cumplieron su ciclo; la gente está cansada de lo mismo. Entonces van a nacer liderazgos. ¿De dónde? De los actuales diputados, senadores y alcaldes", afirmó Zamora, al explicar que el Gobierno mantiene reuniones con bancadas regionales y autoridades subnacionales para impulsar "liderazgos conjuntos".

El ministro sostuvo que el país necesita una renovación de liderazgos y consideró que Rodrigo Paz representa ese cambio. "Es el nuevo ciclo porque ha hecho lo que los viejos políticos no han hecho. Rodrigo Paz ha tenido la fortaleza de levantar la subvención y un viejo político nunca lo hubiera hecho", señaló.

Consultado sobre la decisión de Samuel Doria Medina de tomar distancia del Gobierno, Zamora respondió que el empresario "ya cumplió su ciclo" y reiteró que "Bolivia está cansada de la vieja política".

En la misma línea, atribuyó el respaldo obtenido por el Ejecutivo durante el conflicto por los bloqueos de carreteras al desgaste de los liderazgos tradicionales. "La gente está cansada de la vieja política, de que cada primero de mayo o en octubre se quiera voltear al Gobierno. Esa es una receta vieja y de eso estamos cansados", manifestó.

Al ser consultado sobre la situación política del expresidente Evo Morales, el ministro respondió: "Evo Morales, toda esa vieja política está chao. Ahora Rodrigo Paz inicia un nuevo ciclo" dijo en referencia al actual mandatario.

Aunque reconoció que Rodrigo Paz lleva más de 15 años en la actividad política, Zamora insistió en que es quien marca el inicio de una nueva etapa y que posteriormente surgirán otros liderazgos.

Finalmente, aseguró que el Gobierno prioriza la gestión por encima de las diferencias partidarias y restó importancia al alejamiento de Samuel Doria Medina.

Explicó que el Ejecutivo busca construir una agenda conjunta con organizaciones sociales, legisladores, alcaldes y gobernadores, sin distinción política, para impulsar las reformas que considera necesarias para el país.