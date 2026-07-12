Luego de que los médicos anunciaran un paro, el Ministerio de Salud aseguró el pago de sueldos para este lunes

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 12/07/2026 a las 19h39
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Tras la advertencia de los profesionales de salud y ramas afines de acatar un paro el lunes, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que señala que se subsanaron inconsistencias y que este lunes realizará el abono de los sueldos devengados, un reclamo del sector.

"Habiéndose subsanado estas inconsistencias, se hace conocer que el abono de los haberes se realizará el día lunes 13 de julio del año en curso", indica el comunicado.

Según la cartera de Estado, se identificaron algunos ajustes necesarios como ser doble percepción, salarios mayores a los permitidos y otros, que fueron los motivos por los cuales el pago del mes de junio llevó un proceso más allá de las fechas previstas.

Una vez resueltos los inconvenientes, el pago de sueldos se realizará este lunes, a fin de evitar la medida de presión que afectaría a la población.

"De igual manera se emitirán directrices a los directores de los SEDES indicados para que el envío de la información se realice de manera óptima, por lo que se coordinará un proceso de capacitación que les permitirá entregar la información de manera clara y oportuna", explica la nota.

Posición del sector

La Confederación Sindical de Profesionales de Ramas Médicas en Salud Pública de Bolivia (Confesirmes), que aglutina a todos los profesionales de salud, anunció que desde este lunes 13 de julio acatará un paro "hasta que el Ministerio de Salud y Deportes efectúe la cancelación total de los salarios adeudados a los profesionales del sistema público".

En el comunicado difundido se precisa que la decisión se asumió en una reunión virtual del 11 de julio en que participaron representantes de La Paz, El Alto, Beni, Santa Cruz, Pando, Tarija Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba, Riberalta (Beni) y Tupiza (igual en Potosí).

Por su lado, el médico Pablo Sitic, indicó que el Colegio Médico de Bolivia se mantiene en emergencia y espera que las autoridades cumplan su compromiso de pago de sueldos este lunes.

Al ser consultado si acatarán un paro, respondió que las medidas que asuman dependerán de que las autoridades cumplan con el compromiso.

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