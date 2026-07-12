Senamhi: nuevo frente frío provocará descenso de temperaturas en el oriente y heladas en el occidente

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que un nuevo frente frío ingresará al territorio nacional y ocasionará un descenso de temperaturas, lluvias y vientos en regiones del oriente, mientras que en el occidente persistirán las heladas y las bajas temperaturas, principalmente en el altiplano.

De acuerdo con el reporte de la entidad, el sistema frontal comenzó a afectar al Chaco boliviano con abundante nubosidad y, en los próximos días, avanzará hacia el departamento de Santa Cruz, la Chiquitanía y posteriormente al Beni.

"Existe un frente frío que está afectando con nubosidad a la parte del Chaco de Bolivia. Este va a ascender hacia la parte de Santa Cruz, como también la parte de Chiquitanía, y para los siguientes días va a ascender hasta el departamento de Beni", informó una pronosticadora del Senamhi.

Para este domingo, el departamento de La Paz se espera una jornada con cielo despejado y temperaturas entre 4 y 20 grados centígrados. No obstante, en el altiplano continuarán las heladas durante la madrugada, con mínimas que podrían alcanzar los 16 grados bajo cero, mientras que en los Yungas se prevén lluvias con acumulados de entre 10 y 20 milímetros.

En la ciudad de Santa Cruz se prevé una temperatura entre 19 y 26 grados centígrados y cielo mayormente nuboso. En tanto, en el Norte Integrado, la Chiquitanía y los Valles se pronostican lluvias desde la madrugada, además de ráfagas de viento del sudoeste de entre 60 y 90 kilómetros por hora en el Norte Integrado.

Para Cochabamba, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 27 grados centígrados y condiciones estables en la capital; sin embargo, en el Trópico se registrarán lluvias y tormentas eléctricas aisladas, mientras que en los Valles y el Altiplano persistirá el riesgo de heladas.

El Senamhi recomendó a la población del oriente tomar previsiones ante el descenso de temperaturas y utilizar ropa abrigada, mientras que en el occidente exhortó a protegerse de la radiación ultravioleta.

Además, recordó que la mayor exposición a los rayos UV se registra entre las 10.00 y las 15.00, por lo que recomendó el uso de protector solar, sombreros y otras medidas de protección durante ese periodo.