Vicepresidente Lara lanza campaña ‘El silencio mata’, en defensa de los niños

El caso de la niña que fue brutalmente flagelada presuntamente por su madrastra en el municipio de Puerto Villarroel encendió las alarmas sobre la violencia que sufren miles de menores en Bolivia y motivó el lanzamiento de una campaña nacional impulsada por la Vicepresidencia del Estado.

Bajo el lema “El silencio mata”, la iniciativa busca romper la indiferencia social, promover la denuncia ciudadana y fortalecer la protección institucional de niños, niñas y adolescentes.

En una entrevista exclusiva con Los Tiempos, el vicepresidente Edmand Lara calificó como “muy lamentable” el hecho ocurrido en el trópico cochabambino y advirtió que probablemente existen muchos otros casos similares que permanecen ocultos.

“¿Cuántos casos habrá en Bolivia como ese? Por eso desde la Vicepresidencia estamos llevando adelante una campaña que se llama ‘El silencio mata’.

“Pedimos a todo vecino, a todo ciudadano que no calle, que filme, que denuncie, que tenga la valentía que tuvieron los vecinos que hicieron conocer este caso en Puerto Villarroel. Hoy puede ser una niña, mañana puede ser su propia hija, y eso se debe cortar”, afirmó.

El vicepresidente sostuvo que la campaña será ejecutada en coordinación con los gobiernos municipales, aprovechando la función constitucional de la Vicepresidencia como articuladora entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales.

Lara explicó que uno de los principales objetivos será fortalecer las Defensorías de la Niñez, cuya cobertura sigue siendo insuficiente, especialmente en las áreas rurales.

“Las Defensorías prácticamente están concentradas en las capitales y no se han expandido a las áreas rurales. Justamente donde ocurrió este caso no existe una presencia efectiva de estas instituciones”, señaló.

Información y prevención

Lara explicó que una de las primeras acciones de la campaña que auspicia será desarrollar un amplio proceso de información y concientización dirigido tanto a menores de edad como a padres de familia.

Según explicó, muchos niños desconocen que tienen derechos y llegan a considerar normales los castigos físicos porque crecieron bajo esa idea.

“Hay niños que creen que es normal que sus padres los flagelen y que eso forma parte de su formación. Por eso no denuncian. También hay adultos que creen que golpear a un niño es algo normal.

En muchos sectores rurales todavía no se ha comprendido plenamente que existe una ley que sanciona ese tipo de violencia”, sostuvo.

“El niño debe conocer sus derechos para saber cómo denunciar y dónde denunciar. Muchos no lo hacen simplemente porque no saben y terminan guardando silencio”, concluyó.