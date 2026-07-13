Antes del inicio de su juicio oral, Zúñiga se declara “preso político”

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 13/07/2026 a las 11h06
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El excomandante de las FFAA, Juan José Zúñiga se declaró un “preso político” a su llegada al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, donde este lunes inicia del juicio oral por la toma militar del 26 de junio de 2024 en plaza Murillo.

“El poder político abusa con muchas personas. Así como yo, hay cientos de presos por todo el país”, dijo ante los medios.

Zúñiga tiene prevista tres audiencias: una por el caso terrorismo y la segunda para tratar la cesación a la detención preventiva. Ambas dentro del mismo caso toma militar.

Para este martes 14 de julio y miércoles 15 de julio se continuará con la audiencia de juicio oral por el caso terrorismo. Para la tarde del miércoles se tiene prevista la audiencia de juicio oral por el caso peculado (presunto desvío de 2,7 millones de bolivianos).

La exautoridad llegó este lunes por la mañana desde el penal de El Abra de Cochabamba donde permanece recluido desde el 29 de junio de 2024.

Por este caso hay otros 22 militares que enfrentan procesos penales por presuntamente haber participado en los hechos.

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