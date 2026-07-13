Paquete de leyes: Paz prepara agenda con brigadas departamentales; Libre dice que no recibió invitación

Ricardo Rada, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) oficialista, afirmó que Rodrigo Paz aún está en proceso de socialización con legisladores con el objetivo de buscar acuerdos para el envío de un paquete de al menos 12 normas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Rada indicó que el Presidente se reunió con legisladores que se encuentran en La Paz y que arma una agenda para reunirse con distintas brigadas departamentales.

"El Presidente está llevando a cabo varias reuniones con legisladores de diversas bancadas y, posteriormente, se reunirá con brigadas departamentales. La idea es coadyuvar en la socialización que realiza el Ejecutivo sobre estas leyes y también estructurar una agenda de trabajo para evitar que sigan con carga burocrática en la Asamblea Legislativa, de modo que puedan ser aprobadas de forma rápida y servir tanto al Ejecutivo como al país", dijo Rada a Urgente.bo.

Paz inició una serie de reuniones con diferentes parlamentarios con el objetivo de buscar acuerdos y consensos para el envío de un paquete de al menos 12 normas a la ALP. "Desde ayer nos hemos reunido con diferentes grupos parlamentarios porque vamos a empezar a enviar las normas, que se van a reflejar en obras, industria, empleo, ya no dependiendo tanto del gas", sostuvo el mandatario el fin de semana.

Rada resaltó que el Presidente "está con su equipo armando una agenda para reunirse con todas las brigadas departamentales, independientemente de la fuerza política. La idea es coadyuvar en la socialización que está haciendo el Ejecutivo de estas leyes y también estructurar una agenda de trabajo para que dichas leyes no sigan con carga burocrática en la Asamblea Legislativa (...) Son 12 leyes entre ellas la de mineras, hidrocarburos, inversiones, también el bono de carbono para que se pueda utilizar en el país".

Sin embargo, desde Libre afirman que su bancada no fue convocada a la socialización de dichas leyes estratégicas. "No nos invitó (Paz)", resaltó Tomasa Yarhui a este medio de forma breve.

Bajo la misma línea, el legislador de Libre Omar Murillo resaltó que "en nuestra bancada de Libre no hemos tenido ni hemos tomado conocimiento alguno y por ende tampoco no conocemos ninguna ley todavía que haya lanzado (...) tendríamos que solicitarles el cumplimiento de ese paquete de leyes para que tomemos conocimiento y empecemos a trabajar".

Pese a ello, desde Libre creen que, de ser convocados por el Gobierno, asistirán a estas reuniones para conocer las normas. "Sí vamos a participar porque cualquier proyecto de ley que se vaya a lanzar que sea en pro o en favor de la sociedad boliviana, siempre estamos prestos y dispuestos a participar, congeniar y gestionar".

Rada resaltó que la intención del Ejecutivo es enviar el paquete de normas estructurales a la ALP entre la última semana de julio y la primera semana de agosto.