Decreto 5654: Ministro explica que las bases definirán si desean dar aporte sindical

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, explicó este martes que, tras la aprobación del Decreto Supremo 5654, serán las bases las que definirán si desean realizar aportes económicos a sus sindicatos y la forma en que estos serán administrados.

El Decreto Supremo 5654 abroga disposiciones que permitían el descuento de aportes sindicales mediante planilla en sectores del nivel central del Estado, entre ellos el magisterio y los jubilados. En su lugar, establece que los aportes voluntarios deben realizarse con autorización.

Según Bascopé, la nueva norma responde a solicitudes planteadas por las bases y se enmarca en el respeto a la independencia sindical.

Explicó que el Ejecutivo mantiene el reconocimiento al derecho de sindicalización, la libertad de asociación y la protesta, pero considera que la definición sobre los aportes corresponde exclusivamente a las organizaciones sindicales.

“Sus mismas bases han pedido aquello. Entonces ellos deben definir a dónde va su aporte y si ellos realmente desean aportar", enfatizó.

El ministro indicó que, según estimaciones, algunos sectores como el magisterio urbano y rural, salud y jubilados realizan aportes que promedian unos Bs458 al año, por lo que consideró que corresponde a los propios afiliados decidir sobre el destino y administración de esos recursos.

"Ellos tienen que definir con su dirigencia y sus bases para ver a dónde van sus aportes, cómo van a aportar y quién se los va a administrar. Eso es la independencia sindical", afirmó.