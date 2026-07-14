Denuncian que bolivianos son reclutados por Moscú para la guerra de Rusia contra Ucrania

José María Soleto Ayala, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, habrían sido reclutados por Moscú para la guerra de Rusia contra Ucrania y perdieron la vida, así lo denunciaron sus familiares y pidieron ayuda a las autoridades para las investigaciones.

Ambos jóvenes son primos y se dedicaban a la albañilería, supuestamente, viajaron a Rusia con el objetivo de obtener ingresos económicos, pero después habrían sido llamados a la guerra.

La red DTV informó que una familiar relató que ambos partieron el 24 de abril, motivados por la posibilidad de ganar dinero para mejorar las condiciones de vida de sus familias. Según contó, a su esposo le ofrecieron un bono de 16.000 dólares al llegar a Rusia y otro pago de 28.000 dólares, además de asegurarle que solo cumpliría un año de entrenamiento militar.

Sin embargo, no se trata solo de dos casos, ya que, también se denunció que Juan René Nogales Gonzales, de 51 años, perdió el contacto con sus familiares, y con él varios otros.

"Estamos haciendo este video para decirle a nuestras familias que estamos vivos, estamos bien, gracias a Dios, estamos heridos, pero en recuperación, salimos el 19 de mayo (..) agradecer a Dios por permitir salir con vida", indicó uno de los bolivianos en un video difundido en RRSS, presuntamente en Rusia.