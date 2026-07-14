Ernesto Justiniano posesiona a Roberto Rivero como nuevo viceministro de Defensa Civil

País
Los Tiempos Digital
Publicado el 14/07/2026 a las 13h40
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, posesionó este martes a Roberto Dagner Rivero Zimmermann como nuevo viceministro de Defensa Civil y le encomendó como primera misión preparar al país frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante el periodo 2026–2027.

Durante el acto, la autoridad destacó que Defensa Civil cumple una de las tareas más sensibles del Estado, al estar presente cuando las familias enfrentan emergencias provocadas por desastres naturales. En ese marco, instruyó al nuevo viceministro iniciar de inmediato la planificación preventiva y la coordinación con ministerios, gobernaciones, municipios, las Fuerzas Armadas y las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

"No podemos esperar que ocurra una emergencia para recién comenzar a organizarnos", afirmó Justiniano, al señalar que los informes técnicos advierten un déficit de precipitaciones en el altiplano y los valles, presión sobre las fuentes de agua y un mayor riesgo de incendios forestales en el oriente del país.

El ministro pidió elaborar planes de contingencia, actualizar inventarios, fortalecer los protocolos de respuesta y garantizar que cada institución conozca con precisión los recursos disponibles y las acciones que deberá ejecutar ante una eventual emergencia.

Asimismo, recordó que en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, realizada en Cusco, Bolivia reafirmó que la defensa moderna también implica proteger la vida y fortalecer la capacidad del Estado para responder a los desastres.

En su intervención, Rivero agradeció la confianza del presidente Rodrigo Paz Pereira y del ministro de Defensa, y comprometió una gestión basada en la prevención, la respuesta oportuna, la coordinación interinstitucional, el trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y la administración transparente de los recursos públicos.

La nueva autoridad sostuvo que la mejor política de Defensa Civil es aquella que reduce los riesgos antes de que ocurran las emergencias y fortalece la preparación de las comunidades para enfrentar los efectos de los fenómenos naturales.

Justiniano también reconoció el trabajo del viceministro saliente, Alfredo Troche Machicao, por su dedicación y servicio al país, y exhortó a Rivero a desempeñar sus funciones con honestidad, disciplina, cercanía con la población y absoluto compromiso con la protección de las familias bolivianas.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Los terremotos ponen a la migración venezolana ante otra encrucijada
2
Armada inicia controles en el estrecho de Tiquina para frenar el contrabando
3
En 6 meses Paz anunció 5 veces “paquete de leyes”; ahora recibe observaciones
4
Dos bolivianos fueron llevados a Rusia con promesas de trabajo y murieron en el conflicto armado, denuncian familiares
5
Zúñiga obtiene detención domiciliaria y el juicio por caso golpe continúa hoy

Lo más compartido

1
Magisterio paceño advierte que no permitirá declarar profesión libre
2
Cochabamba y Sacaba proyectan nuevo túnel para descongestionar El Abra
3
Denuncian que bolivianos son reclutados por Moscú para la guerra de Rusia contra Ucrania
4
Pocos prestatarios renegociaron créditos con entidades financieras
5
Tres policías y un capitán de avión civil enviados a prisión con detención preventiva

Más en País

14/07/2026
Rodrigo Paz convoca a gobernadores a reunión para abordar el 50-50 el próximo 5 de agosto
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, anunció que el presidente Rodrigo Paz convocó a los gobernadores del país a una reunión para el 5 de agosto en Sucre...
Ver más
14/07/2026
Denuncian que bolivianos son reclutados por Moscú para la guerra de Rusia contra Ucrania
José María Soleto Ayala, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, habrían sido reclutados por Moscú para la guerra de Rusia contra Ucrania y perdieron la vida, así...
Ver más
El Gobierno recibió una deuda de Bs 500 millones por prestaciones de salud que incluye a pacientes renales, con cáncer y unidades de UCIN y UTIN, que atienden pacientes neonatales, y que los pagos se...
Ver más
14/07/2026
Salud reconoce deuda de Bs 500 millones y promete pagos progresivos a centros de hemodiálisis
En el marco de las actividades en conmemoración a la gesta libertaria, la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico invita a recorrer La Paz a través de la “Ruta del Chukuta”, una...
Ver más
14/07/2026
Mi Teleférico invita a recorrer La Paz a través de la “Ruta del Chukuta” y acceder a pases libres
El líder del partido Libre, Jorge Tuto Quiroga, reprochó al Gobierno por la demora en la presentación de leyes estructurales y consideró que las autoridades deberán decidir si optan por cambiar...
Ver más
14/07/2026
Tuto critica al Gobierno por demora en leyes estructurales y le pide decidir si pacta con Evo o cambia Bolivia
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé un incremento de las condiciones de sequía en el occidente del país para octubre y noviembre, y con mayor intensidad a finales de año.
Ver más
14/07/2026
Senamhi prevé sequía para fin de año en el occidente y sugiere tomar recaudos con el agua
En Portada
14/07/2026 País
Gobierno aprueba DS 5654 y limita los descuentos por planilla a servidores públicos y jubilados
El Ejecutivo nacional aprobó el Decreto Supremo 5654, que tiene por objeto normar la aplicación de descuentos, contribuciones y/o retenciones por planilla en...
vista
14/07/2026 País
En 6 meses Paz anunció 5 veces “paquete de leyes”; ahora recibe observaciones
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció el domingo que enviará un paquete de leyes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), una vez que logró...
vista
14/07/2026 País
Denuncian que bolivianos son reclutados por Moscú para la guerra de Rusia contra Ucrania
José María Soleto Ayala, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, habrían sido reclutados por Moscú para la guerra de Rusia contra Ucrania y perdieron la vida, así...
vista
14/07/2026 País
Gobierno proyecta a Bolivia como eje bioceánico: "No debe integrarse, debe integrar"
El Gobierno presentó este lunes los nuevos lineamientos de su política exterior y proyectó a Bolivia como un país bioceánico y articulador de la región. La...
vista
14/07/2026 País
Juan José Zúñiga llega a tribunales para reanudar juicio oral por la toma militar de Plaza Murillo
El excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga llegó este martes hasta el juzgado de La Paz, de la calle Yanacocha para participar de la reanudación...
vista
14/07/2026 País
Gobernador cruceño anuncia reunión con sus pares para tratar el 50/50 en La Paz
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, informó que sostendrá una reunión con sus homólogos de los departamentos del país para tratar la propuesta del...
vista
Actualidad
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, posesionó este martes a Roberto Dagner Rivero Zimmermann como nuevo...
Ver más
14/07/2026 País
Ernesto Justiniano posesiona a Roberto Rivero como nuevo viceministro de Defensa Civil
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, anunció que el presidente Rodrigo Paz convocó a los gobernadores del país a...
Ver más
14/07/2026 País
Rodrigo Paz convoca a gobernadores a reunión para abordar el 50-50 el próximo 5 de agosto
José María Soleto Ayala, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, habrían sido reclutados por Moscú para la guerra de Rusia...
Ver más
14/07/2026 País
Denuncian que bolivianos son reclutados por Moscú para la guerra de Rusia contra Ucrania
El Gobierno nacional entregó este martes a la Policía Boliviana el Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) y...
Ver más
14/07/2026 Seguridad
Gobierno entrega drones a la Policía Boliviana para modernizar las tareas de seguridad
Deportes
Por segunda semana consecutiva ganó un nuevo trofeo junto al chileno Soto. Gracias a ello ya se encuentra entre los 120...
Ver más
13/07/2026 Tenis
Federico Zeballos no para de sumar títulos y se impone en el Challenger de Bogotá
Los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que han acabado la semana pasada dejan un nuevo...
Ver más
13/07/2026 Fútbol
El Mundial 2026 tiene el récord histórico de asistencia a los estadios
El ciclismo y el deporte boliviano están de luto. Edgar Cueto García, considerado una de las máximas figuras del...
Ver más
12/07/2026 Multideportivo
Luto en el deporte: falleció Edgar Cueto García, leyenda del ciclismo boliviano
Juan Carlos Prado pasa por un gran nivel en el tenis profesional, pues luego de dos victorias consecutivas en los...
Ver más
12/07/2026 Tenis
Juan Carlos Prado disputará por primera vez un torneo ATP 250
Tendencias
En la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, una pequeña peta de río llegó...
Ver más
10/07/2026 Medio Ambiente
Una pequeña peta de río albina nace en Manuripi y vuelve a maravillar a la amazonia boliviana
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de...
Ver más
07/07/2026 Interesante
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
Doble Click
Los estudiantes bolivianos Valeria Vargas (Sucre), Jhonatan Rafael (Mojicoya, Chuquisaca) y Mary Luz Laura (Achacachi,...
Ver más
14/07/2026 Cultura
Tres estudiantes bolivianos irán al First Global Challenge
Christopher Nolan nunca ha tenido miedo de soñar en grande. Es casi una vocación. Con cada película, se ha exigido a sí...
Ver más
14/07/2026 Cine
Detrás de la épica aventura de Christopher Nolan, para llevar La Odisea al cine
El actor neozelandés Sam Neill, conocido por su papel protagónico en la saga de 'Jurassic Park', murió a los 78 años,...
Ver más
13/07/2026 Cine
Muere el actor Sam Neill, estrella de 'Jurassic Park'
La publicación de El Llamado (2025) de Daniel Averanga Montiel por Rincón Ediciones, y su presentación en la 2da...
Ver más
13/07/2026 Cultura
“El llamado”