Ernesto Justiniano posesiona a Roberto Rivero como nuevo viceministro de Defensa Civil

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, posesionó este martes a Roberto Dagner Rivero Zimmermann como nuevo viceministro de Defensa Civil y le encomendó como primera misión preparar al país frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante el periodo 2026–2027.

Durante el acto, la autoridad destacó que Defensa Civil cumple una de las tareas más sensibles del Estado, al estar presente cuando las familias enfrentan emergencias provocadas por desastres naturales. En ese marco, instruyó al nuevo viceministro iniciar de inmediato la planificación preventiva y la coordinación con ministerios, gobernaciones, municipios, las Fuerzas Armadas y las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

"No podemos esperar que ocurra una emergencia para recién comenzar a organizarnos", afirmó Justiniano, al señalar que los informes técnicos advierten un déficit de precipitaciones en el altiplano y los valles, presión sobre las fuentes de agua y un mayor riesgo de incendios forestales en el oriente del país.

El ministro pidió elaborar planes de contingencia, actualizar inventarios, fortalecer los protocolos de respuesta y garantizar que cada institución conozca con precisión los recursos disponibles y las acciones que deberá ejecutar ante una eventual emergencia.

Asimismo, recordó que en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, realizada en Cusco, Bolivia reafirmó que la defensa moderna también implica proteger la vida y fortalecer la capacidad del Estado para responder a los desastres.

En su intervención, Rivero agradeció la confianza del presidente Rodrigo Paz Pereira y del ministro de Defensa, y comprometió una gestión basada en la prevención, la respuesta oportuna, la coordinación interinstitucional, el trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y la administración transparente de los recursos públicos.

La nueva autoridad sostuvo que la mejor política de Defensa Civil es aquella que reduce los riesgos antes de que ocurran las emergencias y fortalece la preparación de las comunidades para enfrentar los efectos de los fenómenos naturales.

Justiniano también reconoció el trabajo del viceministro saliente, Alfredo Troche Machicao, por su dedicación y servicio al país, y exhortó a Rivero a desempeñar sus funciones con honestidad, disciplina, cercanía con la población y absoluto compromiso con la protección de las familias bolivianas.