"Firmó un contrato y entrenó un mes": El relato de la hermana de un boliviano enviado al frente de la guerra

M.V., de 44 años, se despidió de su familia en marzo de este año, cuando decidió emprender un nuevo camino a fin de mantener económicamente a su familia. El último contacto que ha tenido con uno de sus hermanos ocurrió en abril, y reveló que se encontraba en Rusia, junto con peruanos y colombianos y que habrían sido contactados para la guerra. Como él, salen a la luz más nombres.

Marina, su hermana, relató que su hermano tenía la indicación de no contar a dónde se dirigía. Enviaba escasos mensajes de madrugada por al menos cinco minutos. Supuestamente, habría sido reclutado para hacer trabajos de logística en medio de la guerra, pero terminó aceptando participar de ella.

"En abril es que él le llamó a mi otro hermano y le dijo que estaba en Rusia, que estaba en la guerra, que en realidad cuando le habían reclutado le dijeron que no iba a hacer nada con la guerra, que él iba a hacer trabajo logístico, un trabajo técnico, de esa índole, pero no le dijeron que iba a ir a la guerra", dijo Marina a Urgente.bo.

El hombre contó a su familiar que no tuvo otra opción que aceptar ya que firmaría un contrato con supuestos beneficios, entre la nacionalidad, sueldo y otros, sin embargo, nunca pudo hacer llegar los montos a sus familiares.

"Esa plata está hecha para que no salga del país porque está en un banco que es estatal, que está sancionado, es todo un problema. Y cuando a mi hermano ya le habían depositado, supuestamente porque no sabemos si realmente le transfirieron, él trató de hacerle llegar la plata, pero nunca se pudo", comentó.

Las otra personas, peruanos y colombianos, le habían contado que tampoco pudieron enviar el dinero a sus familias. La promesa era de $us 20.000, aunque, supuestamente, se les habría transferido en rublos.

Marina no sabe cómo se reclutó a su hermano, quien incluso, les contó que tenía prohibido usar su celular y que por eso no pudo dar más información. La comunicación se hacía a través de Telegram.

Lo último que supo del hombre es que había sido "movilizado". Él envió su código de soldado a su familia y ya no se supo más. "Me habló como si se despidiera, dijo que estaba muy preocupado por sus cuatro hijos y por su esposa. Yo le dije que los íbamos a apoyar, pero que haga lo posible para regresar".

El hermano de Marina desconocía el nombre de su capitán, del regimiento y solo tenía certeza de que se encontraban a muchos kilómetros de las ciudades.

Marina busca creer que su hermano no se ha podido contactar por problemas de comunicación o por que ya no cuenta con su celular. "Tengo que tener fe de que mi hermano está vivo. Un mes y medio lo tuvieron entrenando, comiendo, pero después yo veía que estaba como en un cuarto, en un búnker".

Piden ayuda a autoridades

Marina pidió ayuda a las autoridades, tanto de Bolivia como de Rusia para que se les guie de las acciones que pueden tomar para hallar a sus familiares.

"Mi cuñada, anteriormente, había ido a la embajada y no le habían dado respuesta, no le habían tratado bien, sus horarios también son limitados, mañana voy a intentar ir a la embajada, quiero ver qué más puedo averiguar, qué más puedo hacer. Mientras más alcemos la voz podemos hacernos escuchar".

"Te amo mucho y que quiero que vuelvas, como sea, pero que te amamos, que te estamos esperando y estamos orando por vos y que Dios te traiga salud y salud", sostuvo Marina en un mensaje dirigido a su hermano.