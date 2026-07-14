Gobernador cruceño anuncia reunión con sus pares para tratar el 50/50 en La Paz

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, informó que sostendrá una reunión con sus homólogos de los departamentos del país para tratar la propuesta del 50/50 en la distribución de recursos.

En contacto con los medios, indicó que estará en la ciudad de La Paz este miércoles y jueves para participar del 217 aniversario de la gesta libertaria paceña, oportunidad que aprovechará para el encuentro con las autoridades departamentales.

“Ahí seguramente nos juntaremos con todos los gobernadores, pero no solamente en tema de gobernaciones, los 56 municipios de Santa Cruz están de acuerdo, las 11 universidades públicas también, todos están de acuerdo. Me parece que casi todos los ministros están de acuerdo, el presidente (Rodrigo Paz) está de acuerdo. Ya es simplemente ponernos de acuerdo entre todos y hacerlo este año”, aseveró respecto a la propuesta.

Adelantó que el 20 de julio, cuando los legisladores nacionales vuelvan del receso, el senador Leonardo Roca, quien ya tiene el proyecto de ley del 50/50 listo, lo entregará a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Posteriormente, la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados.