Juan José Zúñiga llega a tribunales para reanudar juicio oral por la toma militar de Plaza Murillo

El excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga llegó este martes hasta el juzgado de La Paz, de la calle Yanacocha para participar de la reanudación del juicio oral por la toma militar de plaza Murillo del 26 de junio de 2024, según un reporte de Unitel.

Zúñiga pasó la noche en el Penal de San Pedro desde donde fue traslado esta mañana para comparecer ante la justicia, tras determinar este lunes la justicia dictar un cuarto intermedio en la toma de las declaraciones.

Asimismo, para este martes se tiene previsto que presten su declaración 21 personas entre militares y civiles.

La exautoridad, en varias ocasiones ha ratificado su inocencia y reiterado que él actúo por orden del expresidente Luis Arce, quien le habría pedido hacer la toma militar para levantar su popularidad, versión que fue rechazada por el exmandatario, quien calificó el hecho como un intento de Golpe de Estado.

Antecedentes

El 26 de junio de 2024 el excomandante encabezó el despliegue militar en la plaza Murillo, hecho que el Gobierno de Luis Arce calificó como un “intento de golpe de Estado”.

Por este caso hay otros 22 militares que enfrentan procesos penales por presuntamente haber participado en los hechos.

Tres días después, Zúñiga fue aprehendido y la justica determinó enviarlo al penal de Abra en Cochabamba, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes al caso.