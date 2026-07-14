Lupo: “El paquete de leyes debe cumplir un proceso antes de ir al Legislativo”

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que el paquete de leyes estructurales orientadas al desarrollo del país debe seguir un procedimiento antes de ser enviadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Las leyes están listas, pero tienen que pasar este proceso institucional, la única que hemos considerado en Conapes (Consejo de Política Económica y Social) hasta ahora es la Ley de Electricidad, vamos a hacer lo mismo con la Ley de Energías Alternativas, con la Ley de Hidrocarburos, con la Ley de Inversiones y así sucesivamente", afirmó en contacto con la prensa este martes.

La autoridad explicó que todos los proyectos o anteproyectos de ley deben pasar por el Conapes, por el análisis jurídico y técnico en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) y recién se remiten al Gabinete.

Lupo indicó que el retraso en el envío de estas normativas obedece a los más de 50 días de bloqueos, pero aclaró que es una prioridad para el Ejecutivo, por lo que se está trabajando en ello.

"Nosotros vamos a darle toda la consistencia técnica y jurídica a cada una de las leyes y después hay un proceso que es más complejo, que es la consistencia política y esta se la realiza ya con la Asamblea en el proceso de socialización de las mismas", señaló.

El pasado jueves el presidente Rodrigo Paz lideró una reunión con un grupo de diputados, con miras a coordinar la presentación de este paquete de leyes estructurales en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Se han puesto los cimientos de ese accionar que viene. Estos son los primeros pasos que estamos dando para poder llegar a la presentación del paquete de leyes que nos permitirán razonar, entre los bolivianos, la transformación de nuestro país", ponderó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, sobre la reunión sostenida.

Lupo agregó que se está coordinando la consistencia política y que se realizará la socialización de estas propuestas normativas con los diferentes sectores sociales.