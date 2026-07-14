Mi Teleférico invita a recorrer La Paz a través de la “Ruta del Chukuta” y acceder a pases libres

En el marco de las actividades en conmemoración a la gesta libertaria, la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico invita a recorrer La Paz a través de la “Ruta del Chukuta”, una experiencia recreativa que combina movilidad, cultura y diversión, con acceso a pases libres.

Según información de la empresa, la actividad está diseñada para que familias, amigos y visitantes puedan disfrutar de La Paz desde una perspectiva diferente; es decir, tomarse fotografías, completar retos, registrar frases y acumular sellos en cinco estaciones para posteriormente canjearlos por pases gratuitos de viaje.

Los usuarios podrán iniciar su recorrido en cualquiera de las estaciones habilitadas, sin necesidad de seguir un orden específico. Los mapas de la ruta estarán disponibles en las estaciones Central y 16 de Julio de la línea Roja; plaza Villarroel de la línea Naranja; Obelisco de la línea Morada; e Irpavi de la Línea Verde.

De acuerdo con la cantidad de sellos acumulados, los participantes que logren completar las cinco estaciones establecidas, podrán obtener beneficios que van desde uno hasta seis pases libres.

El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo, destacó que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la empresa y la población paceña, promoviendo espacios de integración y una nueva forma de vivir la ciudad.

“Mi Teleférico no solamente es un sistema de transporte, también es un espacio que conecta a las personas con su ciudad, con su cultura y con sus tradiciones. En este aniversario de La Paz queremos invitar a las familias a ser parte de esta experiencia, recorrer nuestras estaciones y celebrar juntos el orgullo de ser paceños”, resaltó.

Subrayó que, con esta propuesta, Mi Teleférico reafirma su compromiso de brindar experiencias que van más allá del transporte, consolidándose como un elemento integrador de la identidad paceña y un punto de encuentro para la ciudadanía.