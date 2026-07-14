Presidente Paz convoca a gobernadores a una reunión en Sucre para el 5 de agosto

El vocero oficial de la Presidencia del Estado, José Luis Gálvez, informó este martes que el presidente Rodrigo Paz convocó a los gobernadores a una reunión para el 5 de agosto en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, para avanzar en una agenda que incluye la política del 50/50.

"El Presidente está convocando hoy (martes) a los gobernadores de los nueve departamentos a una reunión el 5 de agosto en la ciudad de Sucre, que también se va a conmemorar las fiestas patrias", indicó en conferencia de prensa.

Gálvez explicó que la reunión entre el jefe de Estado y los gobernadores será para avanzar en una agenda de trabajo concreta que incluye la política del 50/50 y otros temas de interés regional y nacional.

"El 5 de agosto será una grata oportunidad para poder encarar (esa política) de manera mucho más detallada primero con los gobernadores y luego tendrá que profundizarse el trabajo con las autoridades municipales y con las universidades", señaló.

Recordó que la política del 50/50 va más allá de "estrictamente definir la distribución fiscal" y resaltó que el Gobierno viene trabajando técnicamente en una propuesta integral que abarque las regiones desde la perspectiva nacional y a partir de la mirada de distintos actores.