Rodrigo Paz convoca a gobernadores a reunión para abordar el 50-50 el próximo 5 de agosto

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, anunció que el presidente Rodrigo Paz convocó a los gobernadores del país a una reunión para el 5 de agosto en Sucre, en donde se prevé tratar el sistema de distribución de recursos 50-50, según un reporte de Unitel.

“El presidente (Paz) está convocando a los gobernadores de los nueve departamentos a una reunión el 5 de agosto, donde también se van a conmemorar las fiestas patrias, para avanzar en una agenda concreta de trabajo que incluya, entre otros temas, la política del 50-50 que es transversal a la transformación del Estado”, dijo el portavoz.

Según los antecedentes, diferentes gobernadores vienen demandando iniciar con el nuevo esquema de distribución con miras a oxigenar las economías de las regiones. Incluso, el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco propuso coparticipar el Impuesto a las Transferencias (IT) como primer paso, incluyendo esta medida en el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado que está en manos del Senado.

Además, el propio Velasco anunció que participará de los actos por los 217 aniversario de La Paz, el próximo jueves 16 de julio, donde aprovechará la oportunidad para reunirse con los gobernadores de los otros ocho departamentos del país, para tratar el tema de la propuesta del 50/50.

Gálvez expresó que el Gobierno viene trabajando técnicamente en una propuesta integral que abarque las regiones desde la perspectiva nacional, a partir de la mirada de distintos actores, por lo que se ha venido conversando con los municipios y otras instituciones. De esta manera, la reunión con los gobernadores apunta a dar continuidad a estas labores.

“Luego tendrá que profundizarse el trabajo con las autoridades municipales y también con las universidades, porque el tema del 50-50 es transversal y el énfasis de nuestras políticas en este tema están centradas en la economía, pero en la economía de las regiones activadas a partir de estimular el trabajo de la familia, los hogares, las personas”, remarcó el vocero.

Gálvez agregó que la política del 50- 50 va más allá de estrictamente definir la distribución fiscal.