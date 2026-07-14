Zúñiga obtiene detención domiciliaria y el juicio por caso golpe continúa hoy

El tribunal del caso asonada (golpe) militar determinó ayer otorgar la detención domiciliaria al exgeneral Juan José Zúñiga, luego de dos años de prisión preventiva.

La información fue proporcionada por el abogado de Zúñiga, Eduardo León, luego de una audiencia de cesación a la detención preventiva.

León resaltó que ahora Zúñiga podrá tener “libertad”, con medidas sustitutivas como la detención domicilia, registro ante el Ministerio Público y una fianza.

Anunció que se cumplirán los requisitos en el plazo de 72 horas, para que Zúñiga quedé en libertad.

El exgeneral cumplió su detención preventiva en el penal de El Abra de Cochabamba desde 2024. Este lunes fue trasladado a La Paz para el comienzo del juicio y su audiencia de cesación a detención preventiva.

Antes, Zúñiga ya había cumplido con su testimonio en el juicio. Luego se instaló la audiencia donde se determinó su detención domiciliaria.

León explicó que, mientras se cumplen los requisitos, sería llevado al penal de San Pedro. Una vez se concrete su libertad, dijo que se mantendrá en La Paz para presentarse en el juicio.

Se trata del principal implicado del movimiento militar del 26 de junio de 2024, cuando se produjo la toma de la plaza Murillo.

“Autogolpe”

El Gobierno de Luis Arce acusó a Zúñiga de encabezar un intento de Golpe de Estado, sin embargo, el general señaló que fue un “autogolpe”.

El juicio por este caso se retomará hoy ante el tribunal de sentencia respectivo.

El proceso judicial por los hechos ocurridos en junio de 2024 continúa. Zúñiga es investigado por el despliegue militar en la plaza Murillo el 26 de junio de 2024, durante el gobierno de Luis Arce.

“Es el mismo juicio, es el mismo proceso que se va a seguir llevando. Se lo va a poner en depósito en el penal de San Pedro, donde va a estar estos días hasta que cumplamos las medidas cautelares que se le han impuesto”, subrayó León.

Falencias

A la espera de la instalación del juicio contra Zúñiga, su abogdo León afirmó que, hasta el momento, no se precisaron las acusaciones concretas y denunció que el 26 de junio de 2024 hubo una “emboscada” organizada por el gobierno de Arce contra las Fuerzas Armadas.

León señaló que el expresidente Arce y otras exautoridades, entre ellas Eduardo del Castillo, deberían ser investigados por estos hechos. Incluso mencionó a Hugo Moldiz, exministro del gobierno de Evo Morales.

Aseguró que “no hubo un golpe de Estado”, como denunció el gobierno de Arce y por lo que se abrió un proceso contra Zúñiga, sino que hubo “un golpe a las Fuerzas Armadas con fines políticos”.